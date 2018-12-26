2018-12-26T10:28:18+03:00
Общество

Факультет управления ЮФУ: возможности трудоустройства, отзывы выпускников

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУФото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ
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Выпускники факультета управления получают широкие возможности трудоустройства. Факультет имеет тесные связи с такими работодателями, как ОАО «Роствертол», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», Банк ВТБ24, страховая группа «СОГАЗ», группа компаний «Юг Руси» и многими другими.

Выпускники рассказывают о подготовке на факультете:

Дмитрий Станиславович Мамелко, заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам:

- С огромным удовольствием вспоминаю время, проведенное в стенах факультета управления. Знания, полученные в процессе учебы, неоднократно были использованы в решении задач различного уровня. Рекомендовал бы данную программу как важное и необходимое обучение в стремительно меняющемся мире бизнеса.

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

Никита Аркадьевич Погодин, заместитель главы администрации Кировского района г. Ростова-на-Дону по вопросам благоустройства:

- Очень полезная образовательная программа для формирования базиса знаний о том, как правильно управлять бизнесом, различными функциональными зонами организации, в том числе в области государственного и муниципального управления. Отличные преподаватели, с огромным теоретическим и практическим опытом. Рекомендую всем, кто стремится делать карьеру менеджера.

Марина Игоревна Высоцкая, начальник отдела импорта ЗАО «Тандер», г. Краснодар:

- Во-первых, хотелось бы отметить высокий профессионализм преподавателей, инновационные курсы и новые методики, которые были представлены нам на лекциях и практических занятиях. Во-вторых, было интересное студенческое сообщество, в которым мы учились и проводили время вместе, участвуя в общественной жизни факультета и университета: это и студенческая весна, посиделки в общежитиях, незабываемый Лиманчик, программа МИГО, поездка по обмену опытом в Польшу и Варшавский университет, различные гранты и стипендии.

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

Вачаган Русланович Григорян, генеральный директор ООО «АВТОВЭЙ»:

- Всегда приятно вспоминать время, проведенное в стенах факультета управления! За период обучения было пройдено много курсов, как общеобразовательных, так и специальных. Хотелось бы отметить, что постоянно пользуюсь полученными знаниями в сфере бизнеса, особенно в сфере менеджмента и управленческих практик. Например, в 2014 году был одним из организаторов общественного питания на Зимней Олимпиаде в Сочи. По результатам проведенной работы был награжден президентской медалью и грамотой за значительный вклад в проведение Олимпийских игр. Благодарен всему преподавательскому составу факультета за высокий профессионализм, внимательность к студентам и просто за любовь к своему делу!

В ЮФУ в 2005 году был создан координационно-аналитический Центр развития карьеры ЮФУ, который выступает в качестве ключевого и связующего звена между вузом и работодателями, оказывает помощь студентам и выпускникам университета в построении карьеры и трудоустройстве. На его официальном сайте http://careercentr.sfedu.ru/we.html можно изучить список вакансий, информацию о предстоящих мероприятиях и конкурсах.

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