2018-12-26T10:33:08+03:00
Общество

Рассказывают студенты Факультета управления ЮФУ

«Комсомольская правда» расспросила студентов вуза о том, как они принимали решение о поступлении на факультет и что им дает обучение в вузе
Юлия ЛАНДЫШ
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Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУФото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ
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Ангелина Литвиненко, 1 курс:

- Изначально я не думала о факультете управления. Закончив архитектурно-художественную школу и занимаясь вокалом, думала, что свяжу свою жизнь с творчеством. Однако в 10 классе меня заинтересовала общественная деятельность, я вступила в совет молодежи Советского района, а вскоре узнала, что рядом с моим домом находится факультет управления ЮФУ. Сходила на День открытых дверей, познакомилась с деканом и выяснила, что для тех, кто хочет сюда поступать, работает «Школа юного управленца». Так что весь 11 класс я здесь практически жила и успешно защитила свой проект по созданию молодежного этнографического культурно-духовного центра «Горница». Теперь планирую открывать его на нашем факультете!

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

Карина Колесникова, 4 курс:

- Когда я задумалась, куда поступать, выбор был между несколькими факультетами Южного федерального университета. На менеджменте остановилась в последний момент и не жалею об этом. У нас преподают замечательные практики, у которых есть свой бизнес. У таких людей есть чему поучиться! Кроме того, на факультете всячески поддерживается активистская деятельность. На 2 курсе я стала членом корпуса общественных наблюдателей, на 3 курсе - координатором этого федерального проекта. Университет связал меня с «Молодой гвардией», и для меня это большая честь. Благодаря этому проекту я поеду на преддипломную практику в Государственную Думу.

Галина Жибцова, 2 курс:

- Я учусь на экспериментальном направлении «Математическое моделирование бизнес-процессов». Изначально собиралась поступать на мехмат, но теперь очень рада, что в приемной комиссии мои документы оформили именно на факультет управления. С преподавателями сложились теплые отношения, они мотивируют нас создавать научные статьи, придумывать свои проекты. В профессиональном плане мне интересно создание программных продуктов для бухгалтерской деятельности и web-технологии. Интересно было бы открыть свой проект, связанный с этими направлениями.

Илана Сапожникова, 2 курс:

- Мой папа - программист, мама - экономист. Можно сказать, что я выбрала профессию, которая объединила в себе оба эти направления. Учусь по профилю «Прикладная математика и информатика». Правда, изначально я собиралась ехать в Саратов, но этот город мне совсем не понравился. Родом я из Новороссийска, и в Ростове-на-Дону все оказалось роднее. Так я оказалась в приемной комиссии Южного федерального университета. Поговорив с преподавателем факультета управления, я поняла, что это мое! Для меня было важно, чтобы наряду с учебой была активная общественная жизнь. И здесь я все это нашла.

Андрей Шуткин, 2 курс:

- Я планировал учиться на экономиста, но вместе с тем мне безумно нравились математика и программирование. И когда на Дне открытых дверей я узнал, что на факультете управления есть подходящий курс, выбор был сделан сразу. В будущем хочу попробовать себя в предпринимательской деятельности. Один из моих проектов - мобильное приложение, помогающее в покупке автомобиля. Очень интересное направление - создание, продажа и продвижение сайтов. Так что после учебы у нас самые широкие возможности: можно заниматься экономикой, менеджментом либо программированием. Кроме того, мне интересна общественная деятельность. Я являюсь руководителем волонтерского центра на факультете, и вместе с другими ребятами мы хотим создать специализированную школу для всех, кто тоже хочет участвовать в этом движении.

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