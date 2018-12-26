Правила приема на Физический факультет ЮФУ

Подать документы для поступления в Южный федеральный университет можно лично в приёмную комиссию, направить по почте по адресу: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 105/42, по электронной почте e-mail: zpk@sfedu.ru или on-line на сайте ЮФУ через личный кабинет абитуриента.

Прием всех документов, отправленных по почте, на все направления подготовки бакалавриата и специалитета завершается в установленные сроки.

Сроки приема документов на очное и очно-заочное отделение бакалавриата, специалитета в 2019 году:

На места в рамках контрольных цифр приема – с 20 июня по 8, 11 и 26 июля (в зависимости от характера вступительных испытаний).

На места с полным возмещением затрат — с 20 по 15 августа.

Для поступления в бакалавриат необходимо иметь следующие баллы по результатам ЕГЭ: физика - 50, математика - 50, русский язык - 60.

На факультете работают подготовительные курсы для учащихся 9-11 классов. Выпускники колледжей могут поступать без сертификатов ЕГЭ, по результатам внутренних вступительных экзаменов.

Программы и особенности вступительных испытаний, а также другую дополнительную информацию можно изучить на сайте: http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N8202#s100

Дни открытых дверей для будущих студентов в университете проводятся регулярно. На них абитуриенты могут познакомиться с направлениями подготовки физического факультета, уточнить особенности приемной кампании 2019 г., пройти экскурсию по лабораториям и увидеть занимательные опыты от студенческого научного общества физического факультета.

День открытых дверей пройдет 17 февраля 2019 года в 12:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5, ауд. 247.

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