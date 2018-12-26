Елочные базары 2018 в Ростове-на-Дону: где купить елку на Новый год. Как рассказали в городском Управлении по торговле, в донской столице всего двадцать официальный точек,на которых разрешено торговать елками и соснами. Они расположены в разных районах города (см. ниже). Больше всего - в Северном жилом массиве.

Цены на сосны начинаются от 350 рублей за штуку. Многое зависит о качества дерева, его пушистости и размера. При этом на елочных базарах можно встретить как отечественные варианты - в том числе из донских краев, а также из Америки и Дании.

КОНКРЕТНО

Где официально продают елки и сосны в Ростове-на-Дону*

ЗАПАДНЫЙ

пр. Стачки, 21/48

2-я Краснодарская, 135а

ул. М. Жукова, 36/2

ул. Зорге, 39

ул. Зорге/пр. Стачки

пр. Коммунистический, 31

ЦЕНТР

ул. Максима Горького, 159

пл. Карла Маркса (справа от памятника)

ул. Пушкинская, 52

ул. Нижненольная (у парка Вити Черевичкина)

РАЙОН ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

пл. Ленина, 9(северная сторона)

ул. Ленина, 125

СЕВЕРНЫЙ

ул. Добровольского, 14

ул. Волкова, 2

ул. Волкова/пр. Космонавтов

ул. Добровольского, 20

пр. Королева, 17

пр. Космоонавтов, 6

ул. Фурмановская, 150

АЛЕКСАНДРОВКА

пр. 40-летия Победы, 89

* По данным городского Управления по торговле Ростова-на-Дону.

ДЕНЕЖКИ

Почем зимнее деревце

Сосна - от 350 - 1500 рублей за штуку.

Ель - от 400 рублей за штуку.

Пихта - от 800 до 2000 рублей за штуку.

Голубая ель - от 3500 (в горшочке)за штуку.

Зарубежные ели - от 3300 до 8500 рублейза штуку.

КСТАТИ

За незаконную вырубку могут и посадить

Кстати, за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, сосен, елей предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа до 200 000 рублей с конфискацией продукции и орудия, которым было совершено преступление. А вот в случае совершения незаконной рубки лесных насаждений в значительном, крупном или особо крупном размере, грозит уголовная ответственность. Как добавили в мэрии, значительным размером признается ущерб, превышающий пять тысяч рублей.

ВАЖНО

Какие документы должны быть у продавцов

- Правоустанавливающие документы на земельный участок, используемый для реализации хвойных пород деревьев (договор аренды земельного участка или договор на размещение НТО).

- Документы, подтверждающие происхождение продукции (порубочные билеты или договор купли-продажи, иные документы, подтверждающие происхождение продукции).

- Документы, подтверждающие соответствие продукции санитарно-эпидемическим требованиям.