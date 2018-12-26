Юный ростовчанин, спасший щенка, сводил семью на «Елки» и получил шар с автографом Нагиева

Вечером 25 декабря в Ростове в кинотеатре «Киномакс-IMAX» состоялся премьерный показ фильма «Елки Последние». Официально новогодняя комедия выходит на экраны 27 числа, но некоторые счастливчики смогли посмотреть ее на несколько дней раньше, да еще в компании одного из актеров картины — Антона Богданова. Любимец публики не только презентовал фильм, но и разыграл среди ростовчан призы, связанные с «Елками».

Он же наградил ростовского победителя акции «Вселенная добра», которую создатели фильма проводили вместе с «Комсомольской правдой». Напомним, в каждом городе, где должна была пройти презентация картины, журналисты находили несколько героев, которые в свое время совершили бескорыстный человечный поступок. «КП» вспоминала истории этих людей, а читатели голосовали за самую трогательную. В Ростове таким способом определили своего победителя - Арсения Михайлова — пятиклассника, который не оставил своего хвостатого друга на улице.

По выигранным билетам Арсений привел в кино восемь человек.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Дело было так. Этим летом мальчик захотел взять домой щенка-дворнягу. Но строгая мама заявила, что держать собаку — это большая ответственность. Женщина попросила сына доказать, что он готов ухаживать за питомцем. Тогда школьник на свои карманные деньги купил одноразовые стаканчики, минералку, лимоны, собрал с грядки мяту и обустроил возле магазина собственную торговую точку по продаже лимонада. Стакан напитка предлагал по 30 рублей. Позже в ход пошли яблоки из домашнего сада. Деньги нужны были мальчику, чтобы оплатить прививки для пса, обработку от блох и клещей. О пареньке и его благородной цели рассказали в социальных сетях, и жители Ростова стали специально приезжать к магазину, чтобы поддержать ребенка. В итоге бездомного щенка взяли в семью Михайловых и назвали Арчи. А его юный хозяин доказал, что он добрый и ответственный мальчик.

О торговле мальчика рассказали в популярном паблике ВК "Ростов Главный".

- С псом все хорошо. Я выгуливаю его два раза в день, учу командам. Он уже знает «сидеть», «лежать», приносит палочку, - рассказал Арсений. - Не ожидал, что моя история тронет стольких людей. Большой спасибо всем, кто за меня голосовал.

Победа принесла школьнику много приятных подарков от создателей фильмов «Елки»: футболку, книжку, елочный шар с автографом Дмитрия Нагиева, а еще билеты на новый фильм. Мальчик привел на премьеру всю свою семью и заодно познакомился с актером Антоном Богдановым.

Пятиклассник Арсений сам ухаживает за Арчи. Фото: семейный архив героя публикации.

- Я чуть не расплакался на месте, это очень трогательный поступок, - оценил историю Арсения звезда экрана. - Я сам в детстве пару раз торговал ягодами с огорода. Ну потому что их было о-о-очень много. А тут парень занимался этим ради пса! Сразу же в голову приходит мысль: сколько таких нормальных честных парней и девчонок растет по России. Но, к сожалению, о них так мало пишут. Об этом надо чаще говорить. Это работает, как цепная реакция: один подросток увидит репортаж про другого, который не испугался, и потом в сложной ситуации не растеряется и сам совершит что-нибудь выдающееся.

Актер поздравил ростовчан с наступающим Новым годом и пригласил на фильм «Елки Последние». После этого в приватной беседе с журналистом «КП» Богданов рассказал, зачем стоит идти в кино на очередную часть новогодней комедии.

- Нет лучшего режиссера, чем жизнь. И за год в жизни россиян случается множество странных ситуаций, которые потом могут лечь в основу новелл «Елок». А Тимур Бекмамбетов обладает какой-то магической силой собирать эти истории, и каждый раз выдавать что-то оригинальное. В этом фильме в одной из новелл будут абсолютно новые герои, еще будет неожиданный поворот с моим персонажем, которого сделали чуть ли не скотиной, будет что посмотреть. А вообще эта картина обладает духом советского кинематографа. Те старые фильмы мы смотрели уже сто раз, знаем, чем все закончится, но снова включаем, потому что они вызывают у нас положительные эмоции. С «Елками» то же самое. Ты придешь в кино, напитаешься добром, выйдешь из зала в приподнятом настроении и, возможно, решишь с кем-то помириться, оставить все плохое в уходящем году. Это прямое предназначение «Елок». Тимур Бекмамбетов мог бы давно их закрыть, эти фильмы тяжело даются, доделываются аж до декабря, где-то приходится буквально выжимать средства. Но режиссер знает, что делает доброе дело. Сейчас он придумал, что вся выручка от показов 31 декабря со всех кинотеатров страны пойдет на благотворительность, а это немалые деньги!

Антон Богданов восхитился поступком юного ростовчанина.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Добавим, что в фильм «Елки Последние» не зря так называется - любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах вошло пять новогодних историй. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Екатерина Агеева, Евгений Егоров, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров и другие. В широкий прокат картина выйдет 27 декабря.