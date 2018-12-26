Ростовскую красавицу не впечатлил букет Антохи из "Реальных пацанов"

Приехавший в Ростов-на-Дону на презентацию фильма «Елки Последние» актер Антон Богданов в эксклюзивном интервью журналисту «КП» рассказал историю, которая связывает его с южной столицей.

- Был один эпизод, который вполне мог бы лечь на начало одной из новелл «Елок». Однажды я вел здесь свадьбу и на этом мероприятии познакомился с одной девушкой, она была среди гостей. Мы долго с ней переписывались потом, и это были очень приятные беседы, - вспоминает звезда экрана. - Как-то разговор зашел за цветы, и я решил послать ей букет. Но в тот момент я находился в другом городе, поэтому заказал ей цветы по Интернету. То ли я плохо тогда в них разбирался, то ли ей доставили не совсем то, что было на картинке, но в итоге девушка быстро охладела ко мне и «пропала с радаров» в соцсетях.

Но Антон не сдался и все-таки «достучался» до красавицы, чтобы узнать причины ее поведения. «Надо было вообще ничего у тебя не просить, это ужас, а не букет». - раздраженно ответила ростовчанка.

Антон Богданов общается с ростовчанами.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Я так понял, что мой букет был ее недостоин. Не ее формат, не ее «калибр». Ну как можно?! Вроде же сначала таким хорошим человеком мне показалась! - до сих пор негодует Богданов. - Ну как можно было так отнестись к подаренному букету? Даже если не понравился, сказала бы: «Спасибо, очень милый». Возможно, человек привык к букетам а-ля 101 роза. Может, я должен был по-кавказки сразу пойти и купить огромный «веник» красных роз, а не какой-то скромный букетик?

Актер отметил, что с подобного случая вполне мог бы начаться сценарий одного из эпизодов «Елок», только в конце героиня обязательно должна была бы поменяться, стать хорошей, радующейся даже одному цветку.

- В Ростове мне очень нравится, мы отлично проводим здесь время, когда приезжаем. Надеюсь, что не все девушки здесь такие, - резюмировал актер.

Напомним, Антон Богданов стал известным после роли в сериале «Реальные пацаны». Кроме него снимался в «Джентльменах удачи» 2012 года и в двух фильмах «Елки». Разведен, от первого брака у него есть 8-летний сын.

Антоха и Колян из "Реальных пацанов". Стоп-кадр из сериала.

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Действие сериала «Цыпленок жареный» происходит весной 1921 года. Введение НЭП стремительно меняет Петроград. На набережных появляются не только хорошо одетые люди, но и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, и тогда на защиту «нэпманов» встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их «крышевать». (подробнее)

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- Два года назад мы с супругой, пусть и бывшей, хотя бывших жен не бывает (смеется), приняли решение о переезде Демьяна в Москву. Я стал фанатичным отцом. Мы живем с ним вдвоем. Принципиально не пользуюсь услугами нянь - не хочу, чтобы с ребенком были чужие люди. Когда у меня сложный график съемок, из Перми прилетает папа или мама. Вот сегодня отец, оттрубив столичную «вахту», улетает домой. Когда я не на съемках, то занимаюсь исключительно ребенком. Мы все делаем вместе: встаем утром по будильнику, едим, едем по делам, читаем книжки. Конечно, иногда мне бывает непросто. На прошлой неделе ребенок болел, и я четыре ночи не спал, стоял у его кровати с влажным полотенцем. (подробнее)