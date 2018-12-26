2018-12-26T14:12:17+03:00
Общество

Где заказать Деда Мороза в Ростове-на-Дону 2018: цены и как отличить мошенника

Выясняем, где в Ростове-на-Дону в 2018 заказать Деда Мороза
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где в Ростове-на-Дону в 2018 заказать Деда Мороза.Выясняем, где в Ростове-на-Дону в 2018 заказать Деда Мороза.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Где заказать Деда Мороза в Ростове-на-Дону 2018: цены и как отличить мошенника. На самом деле, у хорошего зимнего волшебника нынешние дни уже забиты под завязку. Повезти клиенту может только в том случае, если, у сказочного старика образовалось неожиданное окно, или же вы живете не подалеку от того места, куда планирует приехать дедушка.

Как рассказал «КП-Ростов» ростовский Дед Мороз со стажем, чаще всего в Ростове-на-Дону для поиска зимнего волшебника используется сарафанное радио: уж был у Миши, Светы, Лены, Димы и так далее.

Кроме того, контакты хороших дедушек выкладывают и на специализированных форумах, где обитают мамочки. Есть еще вариант - через event-агентство, но тогда цена на артиста возрастет примерно на 25 процентов. Зато они отвечают за то, что Дед Мороз придет вовремя, будет профессионалом и в подобающем виде.

В среднем, цена за приход дедушки в Ростове-на-Дону начинается от полутора тысяч рублей и может доходить до дести тысяч. Последняя сумма - если в новогоднюю ночь. Снегурочка - еще одна-две тысячи к райдеру плюсом. За эти деньги обещают провести с малышом от десяти до 25 минут, вручить ему подарок, выслушать стих, провести пару активных игр и викторин с загадками.

Часто, родные или друзья приглашают дедушку вскладчину Но тогда, гонорар артиста вырастает из расчета плюс пятьсот рублей на каждого последующего ребенка.

Бывалые волшебники советуют, чтобы праздник не превратился в трагедию, попросите у Деда Мороза его реальное фото в костюме и видео его мини-спектакля. Благодаря мессенджерам, это сейчас проще простого.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новый год 2018-2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Праздничные дни в городе пройдут больше тысячи (!) мероприятий: это и представления в театрах, и концерты в парках, и гуляния у главной елки города. На этот раз все праздничные мероприятия будут сделаны в духе русских народных сказок (подробности)

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