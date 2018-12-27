В Шахтах при пожаре в доме многодетной семьи погибли три человека

В Шахтах жители улицы Свердлова в трауре. Утром 27 декабря загорелся дом многодетной семьи. В это время многие еще спали. А когда люди кинулись на помощь, из комнат валил сильный дым.

- Сообщение о пожаре поступило в 5:23, - рассказали в МЧС России по Ростовской области. - На место выехали 14 сотрудников, которые задействовали шесть единиц техники.

Из пылающего дома удалось вытащить трех мальчиков. Братья (15 и 5 лет) сильно надышались дымом, потому их госпитализировали. Судьба родителей и младшего ребенка оставалась под вопросом. Но вскоре пришла печальная новость - во время заливки и разбора завалов обнаружили тела двух взрослых и трехлетнего ребенка (эта информация пока предварительная, личности погибших еще устанавливаются).

В доме жила многодетная семья.Фото: ГУ МЧС России по РО

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и дознаватели, причина неизвестна, подозревают три - неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки (дом все-таки старый) и проблема с печью.

«Комсомольская правда» выражает соболезнование родным и близким погибших.

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Если вы знаете подробности, которые помогут в устанавлении обстоятельств трагедии, просьба написать на почту: irina.poterja@phkp.ru

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