2018-12-27T10:13:44+03:00
Происшествия

В Шахтах при пожаре в доме многодетной семьи погибли три человека

Троих детей удалось вытащить из пылающей комнаты [фото с места]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Причина пожара пока неизвестна.Причина пожара пока неизвестна.Фото: ГУ МЧС России по РО
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В Шахтах жители улицы Свердлова в трауре. Утром 27 декабря загорелся дом многодетной семьи. В это время многие еще спали. А когда люди кинулись на помощь, из комнат валил сильный дым.

- Сообщение о пожаре поступило в 5:23, - рассказали в МЧС России по Ростовской области. - На место выехали 14 сотрудников, которые задействовали шесть единиц техники.

Из пылающего дома удалось вытащить трех мальчиков. Братья (15 и 5 лет) сильно надышались дымом, потому их госпитализировали. Судьба родителей и младшего ребенка оставалась под вопросом. Но вскоре пришла печальная новость - во время заливки и разбора завалов обнаружили тела двух взрослых и трехлетнего ребенка (эта информация пока предварительная, личности погибших еще устанавливаются).

В доме жила многодетная семья. Фото: ГУ МЧС России по РО

В доме жила многодетная семья.Фото: ГУ МЧС России по РО

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и дознаватели, причина неизвестна, подозревают три - неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки (дом все-таки старый) и проблема с печью.

«Комсомольская правда» выражает соболезнование родным и близким погибших.

ВНИМАНИЕ!

Если вы знаете подробности, которые помогут в устанавлении обстоятельств трагедии, просьба написать на почту: irina.poterja@phkp.ru

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