Как работают поликлиники и больницы в Ростове-на-Дону в новогодние праздники 2019
Как работают поликлиники и больницы в Ростове-на-Дону в новогодние праздники 2019.
Впереди продолжительные зимние каникулы не только для детей, но и для взрослых. Но несмотря на то, что многие в это время будут отдыхать, кому-то придется и поработать. Особенно врачам, для которых наступает, прямо скажем, горячая пора.
Как рассказали в мэрии города, все выходные и праздники - с 30 декабря по 8 января 2019 года в больницах и поликлиниках будут работать дежурные администраторы, которые в случае необходимости, могут скоординировать план действий потенциального пациента, подсказать - к какому врачу обратиться, куда и когда.
Впереди продолжительные зимние каникулы, но врачи будут на боевом посту.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кроме того, ежедневно там же будут работать дежурные врачи. Их смена в новогодние праздники - с 08:00 до 14:00. В это же время будут работать и кабинеты неотложной медицинской помощи.
Есть вариант попасть на прием и к узкому специалисту. Они будут трудиться 3, 6 и 8 января 2019 года по расписанию своих обычных дней.
А вот если в праздники настигнет зубная боль, то в городе принимать пациентов будут сразу две стоматологические поликлиники - в центре и на Сельмаше.
Также не стоит забывать, что в любое время дня и ночи не перестают работать кареты скорой медицинской помощи, а также круглосуточныо травмпункты и приемные отделения некоторых крупных больниц, куда также можно приехать самостоятельно.
Помимо этого на боевом посту будут находиться коммунальщики, полицейские и спасатели, а также работать вокзалы и аэропорт.
Скорые будут работать в любое время дня и ночи.Фото: Александр ГЛУЗ
КОНКРЕТНО
Куда обращаться за медицинской помощью
ЗУБНАЯ БОЛЬ
Стоматологическая поликлиника
Адрес: ул. Пушкинская, 211
Часы работы: ежедневно с 8:00 до 23:00
Телефон: 8 (863)285-02-45
Стоматологическая поликлиника
Адрес: ул. Сержантова, 3
Часы работы: 2,3,4,5,6 и 8 января с 8:00 до 15:00
Телефон: 8 (863) 285-10-41
ТРАВМА ГЛАЗ
Пункт неотложной офтальмологической помощи
Адрес: ул. Бодрая, 88/35
Часы работы: круглосуточно
Телефон: 8 (863) 250-42-82
ПРИЕМНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Больница скорой медицинской помощи
Адрес: ул. Бодрая, 88/35
Часы работы: круглосуточно
Телефон: 235-05-11, 233-67-42
С чем: ожоги, почки, офтальмология, травыа головы, отравления алкоголем или наркотиками.
«1-я городская больница им. н.а. Семашко»
Адрес: пр. Ворошиловский, д. 105
Телефон: (863) 232-47-89, (863) 232-12-53.
С чем: лор-заболевания, инфекционные заболевания, неврология, хирургия, травмы.
«Городская больница №4»
Адрес: просп. Богатяновский Спуск, 27
Часы работы: с 08:00 до 20:00
Телефон: +7 (863) 263-40-23
«Городская больница №20»
Адрес: просп.Коммунистический , 39
Часы работы: круглосуточно
Телефон: (863) 271-96-27, 271-96-63 (детское)
С чем: кардиология, гинекология, роддом, хирургия, травмы, детские заболевания, инфекции. А также детские травмы и жалобы.
ТРАВМПУНКТЫ
Детский городской травмпункт
Адрес: пр. Коммунистический, 39
Телефон: +7 (863) 271-96-67
Часы работы: ежедневно, круглосуточно
Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко (Отделение травматологии)
Адрес: пр. Ворошиловский, 105
Телефон: +7 (863) 232-08-21
Часы работы: ежедневно, круглосуточно
Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко
Адрес: пр. Ворошиловский, 105
Телефон: +7 (863) 232-49-89
Часы работы: ежедневно, круглосуточно
«Городская больница №20»
просп.Коммунистический , 39
круглосуточно
Телефон: +7 (863) 271-99-65
«Городская больница №4»
просп. Богатяновский Спуск, 27
круглосуточно
Телефон: +7 (863) 263-40-23
«Городская поликлиника № 1»
ул. Сержантова, 3
круглосуточно
Телефон: +7 (863) 252-04-18
ПО РАЙОНАМ
Ворошиловский район:
Администрация района - 235-73-11.
Аварийные диспетчерские службы - 235-11-11.
Районные аварийные службы городских электросетей - 299-67-92.
ОВД - 233-49-16, 235-02-02 .
Железнодорожный район
Администрация района - 222-46-25.
Аварийные диспетчерские службы - 222-45-70.
Районные аварийные службы городских электросетей - 224-67-62.
ОВД - 244-92-72.
Кировский район
Администрация района - 262-45-43.
Аварийные диспетчерские службы - 262-05-63.
Районные аварийные службы городских электросетей - 232-07-37.
ОВД - 240-66-42.
Ленинский район
Аварийные диспетчерские службы - 240-20-07.
Районные аварийные службы городских электросетей - 232-07-37.
ОВД - 232-96-18.
Октябрьский район
Администрация района - 240-43-12.
Аварийные диспетчерские службы - 245-03-45.
Районные аварийные службы городских электросетей - 299-67-92.
ОВД - 249-10-50.
Первомайский район
Администрация района - 252-00-14.
Аварийные диспетчерские службы - 252-16-18, 252-31-32.
Районные аварийные службы городских электросетей - 251-96-27.
ОВД - 252-90-04.
Пролетарский район
Администрация района - 251-55-20.
Аварийные диспетчерские службы - 251-66-65.
Районные аварийные службы городских электросетей - 251-96-27.
ОВД - 251-28-10.
Советский район
Администрация района - 222-54-69.
Аварийные диспетчерские службы - 222-69-03.
Районные аварийные службы городских электросетей - 224-67-62.
ОВД - 222-59-13.
КОММУНАЛЬЩИКИ
Круглосуточная диспетчерская служба министерства ЖКХ Ростовской области (горячая линия) - 8 (863) 240-13-60.
Аварийные службы ООО «Лукойл-Ростовэнерго» - 234-89-44.
Аварийные службы МУП «Теплокоммунэнерго» - 274-50-15.
Аварийная служба городских электросетей - 251-56-22.
ТНС «Энерго» - 307-73-03.
Аварийные службы ОАО «Ростовгоргаз» - 04.
Аварийные службы ОАО «ПО Водоканал города Ростова-на-Дону» - 283-17-17 (многоканальный), 263-43-43.
Горячая линия OAO «Чистый город» - 218-11-11.
МКП «Ростовгорсвет» (уличное освещение) - 266-81-90.
СОЦЗАЩИТА
МФЦ (многоканальный) - 282-55-55.
Горячая линия департамента транспорта - 251-95-01, 223-63-51.
Пригородный ж/д вокзал: 238-36-49 (круглосуточно), 238-38-49 (кроме субботы и воскресенья).
Главный ж/д вокзал - 8 (800) 775-00-00.
Донавтовокзал - 8 (863) 205-41-41 (с 08.00 до 22.00).
Аэропорт — 8-800-1000-333.
СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА:
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 060, 240-32-04 (служба спасения).
ФСБ - 249-95-44, 249-95-45.
ГУВД - 249-34-01, 249-27-90.
Телефон доверия: сообщения о фактах коррупции и иных злоупотреблениях должностных лиц - 240-48-76.
БДИ!
Аптеки, которые работают в Ростове круглосуточно
ЦЕНТР
«Улыбка»
Адрес: Буденновский просп., 90/133
Телефон: +7 (863) 231-54-19
«Юг Фарма»
Адрес: пр. Ворошиловский, 101/278
Телефон: +7 (863) 234-53-57
Аптека Центральная
Адрес: ул. Большая Садовая, 120
Телефон: +7 (863) 263-13-73; +7 (863) 263-40-47
ЗАПАДНЫЙ
«Дежурная аптека»
Адрес: пр. Стачки, 190/16
Телефон: +7 (863) 220-55-88
«Дежурная аптека»
Адрес: пр. Стачки, 188
Телефон: +7 (863) 220-55-15
«Интерфарм»
Адрес: ул. Зорге, 27
Телефон:+7 (863) 266-47-33
СЕВЕРНЫЙ
«Дежурная Аптека»
Адрес: пр. Космонавтов, 14/15
Телефон:+7 (863) 220-65-10
«Донская аптека»
Адрес: просп. Королева, 1и
Телефон: +7 (863) 200-80-63
«Донская аптека № 34»
Адрес: просп. Королева, 9в
Телефон: +7 (905) 430-63-49
ТЕМЕРНИК
Аптека № 1
Адрес: ул. Миронова, 5а
Телефон: +7 (863) 273-17-65
ЧКАЛОВСКИЙ
«Виват»
Адрес: ул. Казахская, 107
Телефон: +7 (863) 300-19-56
ДРУГИЕ
«Донская аптека»
Адрес: ул. Немировича-Данченко, 78/3
Телефон: +7 (863) 244-69-64
«Хорошая аптека»
Адрес: ул. Мечникова, 126/216
Телефон: +7 (863) 232-89-26
«Петр»
Адрес: ул. Павленко, 40
Телефон: +7 (863) 299-35-73
«Донская аптека»
Адрес: пл. Рабочая, 1
Телефон: +7 (863) 223-89-56
«Хорошая аптека»
Адрес: просп. Соколова, 73
Телефон: +7 (863) 242-44-73
* По данным администрации Ростова-на-Дону и из открытых источников.