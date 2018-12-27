Как работают поликлиники и больницы в Ростове-на-Дону в новогодние праздники 2019.

Впереди продолжительные зимние каникулы не только для детей, но и для взрослых. Но несмотря на то, что многие в это время будут отдыхать, кому-то придется и поработать. Особенно врачам, для которых наступает, прямо скажем, горячая пора.

Как рассказали в мэрии города, все выходные и праздники - с 30 декабря по 8 января 2019 года в больницах и поликлиниках будут работать дежурные администраторы, которые в случае необходимости, могут скоординировать план действий потенциального пациента, подсказать - к какому врачу обратиться, куда и когда.

Впереди продолжительные зимние каникулы, но врачи будут на боевом посту.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, ежедневно там же будут работать дежурные врачи. Их смена в новогодние праздники - с 08:00 до 14:00. В это же время будут работать и кабинеты неотложной медицинской помощи.

Есть вариант попасть на прием и к узкому специалисту. Они будут трудиться 3, 6 и 8 января 2019 года по расписанию своих обычных дней.

А вот если в праздники настигнет зубная боль, то в городе принимать пациентов будут сразу две стоматологические поликлиники - в центре и на Сельмаше.

Также не стоит забывать, что в любое время дня и ночи не перестают работать кареты скорой медицинской помощи, а также круглосуточныо травмпункты и приемные отделения некоторых крупных больниц, куда также можно приехать самостоятельно.

Помимо этого на боевом посту будут находиться коммунальщики, полицейские и спасатели, а также работать вокзалы и аэропорт.

Скорые будут работать в любое время дня и ночи.Фото: Александр ГЛУЗ

КОНКРЕТНО

Куда обращаться за медицинской помощью

ЗУБНАЯ БОЛЬ

Стоматологическая поликлиника

Адрес: ул. Пушкинская, 211

Часы работы: ежедневно с 8:00 до 23:00

Телефон: 8 (863)285-02-45

Стоматологическая поликлиника

Адрес: ул. Сержантова, 3

Часы работы: 2,3,4,5,6 и 8 января с 8:00 до 15:00

Телефон: 8 (863) 285-10-41

ТРАВМА ГЛАЗ

Пункт неотложной офтальмологической помощи

Адрес: ул. Бодрая, 88/35

Часы работы: круглосуточно

Телефон: 8 (863) 250-42-82

ПРИЕМНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Больница скорой медицинской помощи

Адрес: ул. Бодрая, 88/35

Часы работы: круглосуточно

Телефон: 235-05-11, 233-67-42

С чем: ожоги, почки, офтальмология, травыа головы, отравления алкоголем или наркотиками.

«1-я городская больница им. н.а. Семашко»

Адрес: пр. Ворошиловский, д. 105

Телефон: (863) 232-47-89, (863) 232-12-53.

С чем: лор-заболевания, инфекционные заболевания, неврология, хирургия, травмы.

«Городская больница №4»

Адрес: просп. Богатяновский Спуск, 27

Часы работы: с 08:00 до 20:00

Телефон: +7 (863) 263-40-23

«Городская больница №20»

Адрес: просп.Коммунистический , 39

Часы работы: круглосуточно

Телефон: (863) 271-96-27, 271-96-63 (детское)

С чем: кардиология, гинекология, роддом, хирургия, травмы, детские заболевания, инфекции. А также детские травмы и жалобы.

ТРАВМПУНКТЫ

Детский городской травмпункт

Адрес: пр. Коммунистический, 39

Телефон: +7 (863) 271-96-67

Часы работы: ежедневно, круглосуточно

Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко (Отделение травматологии)

Адрес: пр. Ворошиловский, 105

Телефон: +7 (863) 232-08-21

Часы работы: ежедневно, круглосуточно

Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко

Адрес: пр. Ворошиловский, 105

Телефон: +7 (863) 232-49-89

Часы работы: ежедневно, круглосуточно

«Городская больница №20»

просп.Коммунистический , 39

круглосуточно

Телефон: +7 (863) 271-99-65

«Городская больница №4»

просп. Богатяновский Спуск, 27

круглосуточно

Телефон: +7 (863) 263-40-23

«Городская поликлиника № 1»

ул. Сержантова, 3

круглосуточно

Телефон: +7 (863) 252-04-18

ПО РАЙОНАМ

Ворошиловский район:

Администрация района - 235-73-11.

Аварийные диспетчерские службы - 235-11-11.

Районные аварийные службы городских электросетей - 299-67-92.

ОВД - 233-49-16, 235-02-02 .

Железнодорожный район

Администрация района - 222-46-25.

Аварийные диспетчерские службы - 222-45-70.

Районные аварийные службы городских электросетей - 224-67-62.

ОВД - 244-92-72.

Кировский район

Администрация района - 262-45-43.

Аварийные диспетчерские службы - 262-05-63.

Районные аварийные службы городских электросетей - 232-07-37.

ОВД - 240-66-42.

Ленинский район

Аварийные диспетчерские службы - 240-20-07.

Районные аварийные службы городских электросетей - 232-07-37.

ОВД - 232-96-18.

Октябрьский район

Администрация района - 240-43-12.

Аварийные диспетчерские службы - 245-03-45.

Районные аварийные службы городских электросетей - 299-67-92.

ОВД - 249-10-50.

Первомайский район

Администрация района - 252-00-14.

Аварийные диспетчерские службы - 252-16-18, 252-31-32.

Районные аварийные службы городских электросетей - 251-96-27.

ОВД - 252-90-04.

Пролетарский район

Администрация района - 251-55-20.

Аварийные диспетчерские службы - 251-66-65.

Районные аварийные службы городских электросетей - 251-96-27.

ОВД - 251-28-10.

Советский район

Администрация района - 222-54-69.

Аварийные диспетчерские службы - 222-69-03.

Районные аварийные службы городских электросетей - 224-67-62.

ОВД - 222-59-13.

КОММУНАЛЬЩИКИ

Круглосуточная диспетчерская служба министерства ЖКХ Ростовской области (горячая линия) - 8 (863) 240-13-60.

Аварийные службы ООО «Лукойл-Ростовэнерго» - 234-89-44.

Аварийные службы МУП «Теплокоммунэнерго» - 274-50-15.

Аварийная служба городских электросетей - 251-56-22.

ТНС «Энерго» - 307-73-03.

Аварийные службы ОАО «Ростовгоргаз» - 04.

Аварийные службы ОАО «ПО Водоканал города Ростова-на-Дону» - 283-17-17 (многоканальный), 263-43-43.

Горячая линия OAO «Чистый город» - 218-11-11.

МКП «Ростовгорсвет» (уличное освещение) - 266-81-90.

СОЦЗАЩИТА

МФЦ (многоканальный) - 282-55-55.

Горячая линия департамента транспорта - 251-95-01, 223-63-51.

Пригородный ж/д вокзал: 238-36-49 (круглосуточно), 238-38-49 (кроме субботы и воскресенья).

Главный ж/д вокзал - 8 (800) 775-00-00.

Донавтовокзал - 8 (863) 205-41-41 (с 08.00 до 22.00).

Аэропорт — 8-800-1000-333.

СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА:

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 060, 240-32-04 (служба спасения).

ФСБ - 249-95-44, 249-95-45.

ГУВД - 249-34-01, 249-27-90.

Телефон доверия: сообщения о фактах коррупции и иных злоупотреблениях должностных лиц - 240-48-76.

БДИ!

Аптеки, которые работают в Ростове круглосуточно

ЦЕНТР

«Улыбка»

Адрес: Буденновский просп., 90/133

Телефон: +7 (863) 231-54-19

«Юг Фарма»

Адрес: пр. Ворошиловский, 101/278

Телефон: +7 (863) 234-53-57

Аптека Центральная

Адрес: ул. Большая Садовая, 120

Телефон: +7 (863) 263-13-73; +7 (863) 263-40-47

ЗАПАДНЫЙ

«Дежурная аптека»

Адрес: пр. Стачки, 190/16

Телефон: +7 (863) 220-55-88

«Дежурная аптека»

Адрес: пр. Стачки, 188

Телефон: +7 (863) 220-55-15

«Интерфарм»

Адрес: ул. Зорге, 27

Телефон:+7 (863) 266-47-33

СЕВЕРНЫЙ

«Дежурная Аптека»

Адрес: пр. Космонавтов, 14/15

Телефон:+7 (863) 220-65-10

«Донская аптека»

Адрес: просп. Королева, 1и

Телефон: +7 (863) 200-80-63

«Донская аптека № 34»

Адрес: просп. Королева, 9в

Телефон: +7 (905) 430-63-49

ТЕМЕРНИК

Аптека № 1

Адрес: ул. Миронова, 5а

Телефон: +7 (863) 273-17-65

ЧКАЛОВСКИЙ

«Виват»

Адрес: ул. Казахская, 107

Телефон: +7 (863) 300-19-56

ДРУГИЕ

«Донская аптека»

Адрес: ул. Немировича-Данченко, 78/3

Телефон: +7 (863) 244-69-64

«Хорошая аптека»

Адрес: ул. Мечникова, 126/216

Телефон: +7 (863) 232-89-26

«Петр»

Адрес: ул. Павленко, 40

Телефон: +7 (863) 299-35-73

«Донская аптека»

Адрес: пл. Рабочая, 1

Телефон: +7 (863) 223-89-56

«Хорошая аптека»

Адрес: просп. Соколова, 73

Телефон: +7 (863) 242-44-73

* По данным администрации Ростова-на-Дону и из открытых источников.