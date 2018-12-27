"Вернулась в пылающий дом, там и осталась": в Шахтах многодетная женщина погибла, пытаясь спасти свою семью

Стали известны подробности страшного пожара в Шахтах, который унес жизни сразу четырех человек - 71-летней женщины, ее дочери и двоих внуков (4 и 2 года).

Огонь появился, когда в многодетной семье Алан все еще спали. Проснувшаяся 35-летняя Татьяна смогла вынести на улицу одного из младших, следом выскочил еще один мальчик. В это время мимо проезжал молодой человек. Он остановился, вызвал пожарных, а затем помог вытащить еще одного ребенка. К этому моменту повсюду был едкий дым, стрелял шифер и что-то внутри. Обезумевшую от горя женщину это не остановило.

- Она вернулась за оставшимися детьми в дом, - позже пожарным рассказал очевидец. - Там и осталась.

Соседи говорят, что семья была обычной, только детей много - семеро. Вместе с Татьяной жила ее мама-пенсионерка Людмила Александровна, которая и приглядывала за малышами (их отец живет в другом месте). По стечению обстоятельств, перед трагедией двое из детей сильно заболели, потому их положили в больницу. Они там и буду находиться, пока не решат их судьбу.

ейчас на месте продолжают работать спасатели и дознаватели.Фото: СУ СК России по РО

- Не пили, не курили, не богачи, нормальные, - говорят соседи.

Но есть одна деталь. Частный дом многодетной семьи был отрезан от "голубого топлива" за долги (газовики это подтвердили, уточнив, что это произошло еще в 2015 году), обогревались тепловыми пушками.

- Не факт, что это стало причиной, - пояснили в местном пожарнадзоре. - В этом еще разбираемся.

Пожар начался в половину шестого утра.Фото: СУ СК России по РО

ОФИЦИАЛЬНО

- По предварительным данным, 27 декабря 2018 года в одном из частных домовладений, расположенных в городе Шахты по улице Свердлова, произошел пожар, в ходе которого погибли две женщины 1941 и 1983 года рождения, а также двое детей 2014 и 2016 года рождения, - пояснили в СУ СК России по РО. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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