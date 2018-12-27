2018-12-27T15:11:33+03:00
Общество

Стас Михайлов под Новый год таксовал в Ростове-на-Дону

Известный певец признался в этом ведущему программы «Вечерний Ургант»
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Стас Михайлов стал гостем программы Ивана Урганта. Фото: stas_mihailoffСтас Михайлов стал гостем программы Ивана Урганта. Фото: stas_mihailoff
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Дело было под Новый год. Еще до того, как Стас Михайлов стал любимцем большинства женщин, а был водителем. Правда, у высокопоставленного военного. Во время срочной службы уроженец Сочи возил командующего войсками Северо-Кавказского округа.

Вечером 31 декабря, соответственно, много-много лет назад (далеком 1987-м), Стас Михайлов привез статусного начальника домой - на Военвед. Приключения начались, когда он возвращался в военную часть, где его ждали «лимонадик, да тортик».

- Трудно сейчас представить, но машин было мало, уже темно, ничего не освещается, где-то мелькают пару машин такси, вдруг вижу красивую молодую пару, которая «голосует» - признался певец Ивану Урганту. - Никакой корыстной цели не было (в это время ведущий делает едко ухмыляется).

Стоит отметить, что машина у командующего была соответствующая - «Волга». Стас притормозил рядом с остановкой и согласился подбросить молодых людей на Северный.

- Сажаю в машину, еду и думаю, ведь без меня бы не добрались, - рассказывает Михайлов. - А он, по тем временам, дал мне 10 рублей! Хотя я ничего не просил, просто привез и все (Ургант опять едко улыбается). А в часть я, кстати, приехал за пять минут до Нового года. Успел! Если эти люди живы и здоровы, они даже не понимают, наверное, кто их подвозил.

Певец Стас Михайлов. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 26.12.2018.

Иван Ургант тут же прокомментировал новогодние приключения Стаса Михайлова в Ростове.

- Молодая пара стояла на улице, у них было свидание, им нужно было попасть домой к Новому году. Они попали домой, а ровно через 10 месяцев у них родился... Баста! – резюмировал ведущий, чем вызывал улыбку у рассказчика.

Стоит отметить, что в нынешнем году Стас Михайлов по мнению читателей «Комсомолки» возглавил список самых стильных мужчин. Иван Ургант не забыл с этим поздравить, добавив, что «комсомольцы» не врут».

Напомним, буквально пару дней назад Стас Михайлов дал большой концерт в Ростове, а затем его видели в одном из кафе города, где он, естественно, раздавал автографы.

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