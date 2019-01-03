Рождество в Ростове-на-Дону 2019: программа мероприятий для взрослых и детей. Насыщенная программа запланирована в январские праздники в донской столице. Желающих отметить светлый праздник ждут не только в храмах, но и городских парках и театрах. Изучайте программу народных гуляний и приходите.

КОНКРЕТНО

Что посмотреть и где поучаствовать

6 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Парк им. Горького

С 12:00 до 20:00 - на сцене возле входа в парк пройдут праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.

17:00 - запланировано проведение флешмоба «Шествие Дедов морозов». Они пройдут от проспекта театрального до парка имени Горького по главной улице города — Большой Садовой. Там же пройдет конкурс на лучшего дедушку. Участие в акции бесплатно, а вот предварительная регистрация на официальном сайте — обязательна. При себе желательно иметь хотя бы часть праздничного костюма старца.

Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),

14:00 - «Рождественские колядки» - программа детских народных зимних игр, колядок

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),

12:00 - Развлекательная программа «Приглашаем в гости к нам»

Детский парк им. В. Черевичкина (пл. Театральная, 6),

12:00 - Развлекательная программа для детей «Канун Рождества»

Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а), 15:00 - «Под чистым небом Рождества» (рождественские калядки с участием ансамбля казачьей песни «Звонница»)

Соборная площадь

12:00 - Праздник «Рождественские чудеса»

Детская библиотека имени Зои Космодемьянской, (ул. Портовая, 166)

16:00 - Литературные посиделки «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство»

Ростовская областная Филармония, (ул. Большая Садовая, 170)

17.00 - Праздничный концерт Рождество с «Казачьим кругом». «Коляда-маляда»

Ростовский государственный музыкальный театр, (ул. Большая Садовая, 134/157)

09.30, 12.00 - Новогодняя сказка «Аленький цветочек»

Ростовский государственный театр кукол имени В.С. Былкова, (пер. Университетский, 46)

11.00, 13.00, 15.00 - Новогоднее шоу «Новогодние приключения Незнайки»

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького, (пл. Театральная, 1)

10.00, 12.00, 15.00 - Новогодняя сказка «Новогодние приключения Маши и Вити»

18.30 - Новогоднее Шоу «Новогодний Люкс»

Ростовский-на-Дону Молодежный театр, (пл. Свободы,3)

10.00, 12.00 - Спектакль «Новогодние потешки»

11.00, 13.30 - Новогодняя премьера «Сказка о царе Салтане…

«Городской Дом Творчества», (ул. Темерницкая, 45)

11.00, 13.00, 15.00 - Мультимедийная игровая шоу-программа «Новогодние превращения»

ДК «Ростсельмаш», (просп. Сельмаш, 3/8)

11.00 13.30 - Новогоднее представление «Песенка для принцессы или мы к Вам приехали на час»

Патриотический центр «Победа», ул. Большая Садовая, 51

11:00 - Волшебный экран: «Три орешка для Золушки»

7 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3),

12:00 - Интерактивно-развлекательная программа «Рождественские встречи»

Парк им. Октября, (ул. 56-й Армии),

12:00 - «Рождественская история» - интерактивная тематическая программа о рождении Христа

Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а),

12:00 - «Рождественский перезвон» (с участием народного хора «Майдан»)

Парк им. Октябрьской Революции, (пл. Театральная 3),

11:00 - Новогодние представления в Театре Папы Карло

Парк культуры и отдыха 1 Мая, (ул. Большая Садовая, 127),

12:00 - Концертная театрализованная программа «Рождества волшебные мгновенья…». Объявление победителей, за лучшее новогоднее украшение, созданное в домике Деда Мороза

Парк им. Горького

С 12:00 до 20:00 - на сцене возле входа в парк пройдут праздничные программы, выступление артистов и музыкантов, проведение викторин с призами.

Соборная площадь

12:00 - Праздник «Рождественские чудеса»

Пр. Коммунистический, 24,

12:00 - Праздничное мероприятие «Рождественская Елка»

БИЦ им. Герцена, (ул. 2-я Краснодарская, 149)

11.00 - Рождественский турнир по шахматам

Ростовская областная Филармония, (ул. Большая Садовая, 170)

17:00 - Праздничный концерт «Чудеса на Рождество»

Ростовский государственный музыкальный театр, (ул. Большая Садовая, 134/157)

14.30 - Новогодняя сказка «Аленький цветочек»

Ростовский государственный театр кукол имени В.С. Былкова, (пер. Университетский, 46)

11.00, 13.00, 15.00 - Новогоднее шоу «Новогодние приключения Незнайки»

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького, (пл. Театральная, 1)

10.00, 12.00, 15.00 - Новогодняя сказка «Новогодние приключения Маши и Вити»

18.30 - Новогоднее Шоу «Новогодний Люкс»

Ростовский-на-Дону Молодежный театр, (пл. Свободы,3)

11.00 - Новогодняя премьера «Сказка о царе Салтане…»

19:00 - Спектакль-концерт «Бенгальские Огни-6. Назад в будущее»

«Городской Дом Творчества», (ул. Темерницкая, 45)

11.00, 13.00, 15.00 - Мультимедийная игровая шоу-программа «Новогодние превращения»

Патриотический центр «Победа», ул. Большая Садовая, 51

11:00 - Волшебный экран: «Леди Ястреб»

* По информации Управления культуры Ростова-на-Дону.