Двое погибли: фура снесла машину дорожных рабочих на трассе М-4 "Дон"
Сегодня днем, 27 декабря, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в аварии погибли двое дорожных рабочих. Об этом "Комсомолке" сообщили очевидец, который прислал видео с места ДТП.
- Дорожная спецмашина занималась мытьем отбойников, но вместо ограждения там, поперек дороги, стояла машина рабочих, - рассказал водитель. - Ехавшая со спуска фура не успела притормозить и влетела в эту машину и рабочих, стоявших там.
Трагедия случилась немного южнее города Новошахтинска. На трассе в северном направлении образовалась 6-километровая пробка.
Авария с фурой на трассе М-4 "Дон" 27 декабря 2018.
- Сообщение о ДТП в полицию поступило, но сотрудники еще не добрались на место из-за затора, - сообщили сайту rostov.kp.ru в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области, пообещав озвучить данные по аварии позже.
Информация уточняется.