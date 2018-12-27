Двое погибли: фура снесла машину дорожных рабочих на трассе М-4 "Дон"

Сегодня днем, 27 декабря, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в аварии погибли двое дорожных рабочих. Об этом "Комсомолке" сообщили очевидец, который прислал видео с места ДТП.

- Дорожная спецмашина занималась мытьем отбойников, но вместо ограждения там, поперек дороги, стояла машина рабочих, - рассказал водитель. - Ехавшая со спуска фура не успела притормозить и влетела в эту машину и рабочих, стоявших там.

Трагедия случилась немного южнее города Новошахтинска. На трассе в северном направлении образовалась 6-километровая пробка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/684228" frameborder="0"></iframe> Авария с фурой на трассе М-4 "Дон" 27 декабря 2018.

- Сообщение о ДТП в полицию поступило, но сотрудники еще не добрались на место из-за затора, - сообщили сайту rostov.kp.ru в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области, пообещав озвучить данные по аварии позже.

Информация уточняется.