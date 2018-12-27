2018-12-27T16:53:46+03:00
Происшествия

Двое погибли: фура снесла машину дорожных рабочих на трассе М-4 "Дон"

Авария произошла в районе Новошахтинска [видео]
Илья БОГОМОЛОВ
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Фура снесла машину дорожных рабочих. Стоп-кадр из видео очевидца.Фура снесла машину дорожных рабочих. Стоп-кадр из видео очевидца.
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Сегодня днем, 27 декабря, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в аварии погибли двое дорожных рабочих. Об этом "Комсомолке" сообщили очевидец, который прислал видео с места ДТП.

- Дорожная спецмашина занималась мытьем отбойников, но вместо ограждения там, поперек дороги, стояла машина рабочих, - рассказал водитель. - Ехавшая со спуска фура не успела притормозить и влетела в эту машину и рабочих, стоявших там.

Трагедия случилась немного южнее города Новошахтинска. На трассе в северном направлении образовалась 6-километровая пробка.

Авария с фурой на трассе М-4 "Дон" 27 декабря 2018.

- Сообщение о ДТП в полицию поступило, но сотрудники еще не добрались на место из-за затора, - сообщили сайту rostov.kp.ru в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области, пообещав озвучить данные по аварии позже.

Информация уточняется.

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