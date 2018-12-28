2018-12-28T10:13:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону определены специальные площадки для запуска фейерверков

Это восемь мест, где наиболее безопасно выпускать в небо яркие огни
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Всех с новогодними праздниками!Всех с новогодними праздниками!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Новогодняя новость пришла из мэрии донской столицы. Определены специальные места для запуска фейерверков. В каждом районе Ростова-на-Дону выделено по одной площадки для тех, кто хочет свой салют показать да на чужой посмотреть.

- Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться, - пояснили в администрации Ростова-на-Дону. - Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные испытания.

Напомним, ранее МЧС, сотрудники которого регулярно в новогодние праздники тушат после залпов салютов квартиры и припаркованные автомобили, настаивали на появлении подобных мест.

- Фейерверки, салюты и прочие огни рекомендуем приобретать только в специально оборудованных отделах и магазинах, - поясняет Игорь Тягненко, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области. - Прежде чем использовать - а не после - прочтите инструкцию, размещенную на каждом изделии, и строго ей следуйте. Общие рекомендации такие: запускать салюты только на открытом воздухе, устанавливать на твердую ровную поверхность, поджигать салют на расстоянии вытянутой руки, зрители должны находиться на расстоянии 10-50 метров от коробки (расстояние указано в инструкции). И еще один важный момент: никогда не позволяйте детям запускать салюты.

ВНИМАНИЕ

Площадки для запуска салютов:

Ворошиловский район – по адресу: бул. Комарова, 28/5 (площадь перед зданием администрации Ворошиловского района)

Железнодорожный район – по адресу: площадь Рабочая;

Кировский район – по адресу: Левобережная, 2-б;

Ленинский район – по адресу: ул. Шоссейная, 2-е;

Октябрьский район – по адресу: на площадке сквера им. Чуковского (пересечение пер. Ашхабадского и ул. Цезаря Кунникова);

Первомайский район – по адресу: ул. Воровского, 48 (сквер Мира);

Пролетарский район – по адресу: пр-т Театральный, 2-4;

Советский район – по адресу: Коммунистический, 28.

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

ВАЖНО!

Применение пиротехнических изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Беременная Виктория Лопырева собирается бегать по Америке в поисках пеленок
В Ростовской области за полгода убрали 1,5 тысячи свалок
Баста закончил 2018 год песней на английском языке
В Ростове-на-Дону просят сообщать о продаже левого алкоголя на горячую линию
В Ростове-на-Дону на Днепропетровской открыли новую поликлинику
Искры на асфальте: в Ростове-на-Дону Санта Клаус запряг в упряжку иномарку
Ростовский градоначальник Виталий Кушнарев рассказал, чего бы хотел попросить у Деда Мороза
Власти Ростова-на-Дону рассчитывают восстановить фонтан на пл. Ленина, где ранее запретили строить высотку
Мэрия Ростова-на-Дону отказалась от идеи строительства мусорного полигона в черте города
Виталий Кушнарев прокомментировал намерение прокуратуры обжаловать возвращение на работу его зама по ЖКХ
В 2019-м Ростов-на-Дону возьмет еще один кредит в 1,2 млрд рублей
Парк Левобережный в концессию пока передавать не будут
Объем инвестиций в экономику Ростова-на-Дону вырос до 57,4 млрд рублей
Виталий Кушнарев назвал модернизацию транспортной системы Ростова-на-Дону "смелым шагом"