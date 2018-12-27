2018-12-27T17:27:51+03:00
Экономика

«Все для праздника»: Банк «Возрождение» запустил акцию по возврату комиссий по кредитным картам

Теперь клиенты Банка смогут расплатиться как кредитной картой, так и наличными без опасений переплаты в виде комиссии
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Банк «Возрождение» запустил акцию по возврату комиссий по кредитным картам.Банк «Возрождение» запустил акцию по возврату комиссий по кредитным картам.
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Банк «Возрождение» запустил акцию «Все для праздника». При снятии наличных с кредитных карт банка «Возрождение» в период с 26 декабря 2018 по 31 января 2019 года комиссия Банка за совершенные операции уже в феврале вернется на карты. Условия акции действуют во всех банкоматах мира.

Таким образом, в разгар зимних праздников клиенты смогут свободно пользоваться кредитными средствами и при необходимости иметь возможность расплатиться наличными без опасений переплаты в виде комиссии.

В акции участвуют кредитные карты платежных систем: Master Card и Visa категорий Classic, Gold и Platinum, выпущенные банком «Возрождение». Акция распространяется только на операции по получению наличных за счет кредитных денежных средств в любых банкоматах.

Ознакомиться с условиями акции можно на сайте vbank.ru в разделе «Частным клиентам» – «Акции и спецпредложения».

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