Жители села Большие Салы скинулись на памятник земляку - актеру Павлу Луспекаеву из "Белого солнца пустыни"

Кто, скажите, не знает этой бессмертной фразы: «Я мзду не беру, мне за державу обидно!», ставшей на долгие годы олицетворением честного государственного человека? Или эту, не менее знаменитую - «Таможня дает добро!», которую так любят произносить все — по поводу и без? А уж песню «Ваше благородие, госпожа Удача» на стихи Булата Окуджавы уж точно каждый помнит наизусть — если не всю целиком, то пару куплетов точно.

Любой, кто вырос в Советском Союзе, без запинки скажет: ба! - да это же слова знаменитого таможенника Павла Верещагина из «Белого солнца пустыни»!

И будет, конечно, прав. Наверное, даже назовет имя актера, блестяще сыгравшего эту роль, Павел Луспекаев.

Памятник был создан буквально за несколько месяцев. Фото: предоставлено Александром Лотошниковым.

Но спросите его, что он знает о нем, - вряд ли получите ответ.

А вот в селе Большие Салы, который находится в двадцати минутах езды на машине от Ростова-на-Дону, это имя знают очень хорошо — правда, произносят фамилию на свой манер: Луспекян. Потому что прославленный актер — здешний уроженец, а само село было основано в 1779 году армянами, переселенными в Область войска Донского по указу императрицы Екатерины Второй из Крыма.

И буквально на днях там, на малой родине Луспекаева-Луспекяна был открыт памятник ему — причем, деньги на монумент собрали в течение всего нескольких месяцев сами донские армяне.

- Идея-то увековечить памятник нашего земляка, на самом деле, возникла у меня давно, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» один из инициаторов его создания — ростовский скрипач Александр Лотошников. - У меня ведь и у самого армянские корни, и я жил в Больших Салах, а там Павла Багдасаровича Лусканяна, такое вообще-то имя изначально носил Луспекаев, знают все. И мне очень хотелось, чтобы память об этом человеке была... ну материальной, что ли. И первый набросок памятника появился еще лет десять назад, его выполнил известный скульптор Давид Бегалов (автор памятника Фаине Раневской в Таганроге и адмиралу Федору Ушакову в Новороссийске. - прим. ред.). Но тогда не сложилось, и сам Бегалов уже несколько лет как умер, поэтому над созданием нынешнего варианта трудился Дмитрий Серебряков.

Один из инициаторов создания монумента земляку - скрипач Лотошников. Фото: предоставлено Александром Лотошниковым.

Музыкант Лотошников и его единомышленник — врач по профессии и краевед по призванию — Георгий Багдасаров взялись за дело: объявили «всеармянский» сбор средств на создание монумента знаменитому земляку.

- Очень много людей откликнулись — я, признаться, и сам не ожидал, что так быстро все получится, - признается Александр Лотошников. - Каждый кто сколько мог давал: один тысячу, другой две, третий - еще больше, четвертые помогали гранитное основание делать, пятые — тоже что-то делали. В общем, летом мы заложили первый камень, а теперь вот уже монумент открыт. Место выбрали хорошее: возле ДК, там, во-первых, и памятник на виду будет, и во-вторых, уборщица, опять же, есть, чтобы порядок поддерживался.

А Георгий Багдасаров, к слову, в том, что получилось так быстро собрать деньги — более четырехсот тысяч рублей, ничего удивительного не видит.

Территорию вокруг памятника еще предстоит благоустроить, официальное открытие его состоится в 2019-м. Фото: предоставлено Александром Лотошниковым.

- Здесь, на Дону, все армяне, можно сказать, родственники — если не напрямую, до в седьмом колене точно, - полушутя объясняет он. - И появление памятника именно Павлу Луспекаеву, в общем-то, символично, логично и обоснованно: папа у него — нахичеванский армянин, Багдасар Гукасович , а мать — донская казачка, Серафима Авраамовна Ковалева. Жили они как раз в Больших Салах, и он, уже став достаточно известным актером, пожив и в Ворошиловграде (Луганске), потом в Тбилиси, Киеве, Ленинграде, приезжал к ним. И да — здесь, на малой родине, его действительно любят, ценят и уважают безмерно.

Впрочем, и Багдасаров, и Лотошников говорят: хоть сам памятник и готов, но полностью композицию еще предстоит доработать: облагородить место вокруг него, сделать там брусчатку, позолотить буквы на граните.

Ну и официальное открытие состоится в 2019-м — в год, когда будет отмечаться 240-летний юбилей переселения армян из Крыма на Дон.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Павел Борисович (Багдасарович) Луспекаев (Луспекян) — родился 20 апреля 1927 года в с. Б. Салы. Заслуженный артист РСФСР, Лауреат Государственной премии России (за художественный фильм «Белое солнце пустыни», посмертно).

В 1943-м 16-летним ушел добровольцем на фронт, воевал в партизанском отряде, был тяжело ранен в руку: ее даже хотели ампутировать, но он не позволил. После выздоровления вернулся в штаб партизанского движения 3-го Украинского фронта. В 1944-м, демобилизовавшись из армии, Луспекаев переехал в Ворошиловград (ныне Луганск).

Выпускник Высшего театрального училища им. Щепкина (курс К. А. Зубова), где за «актерское мастерство» педагоги неизменно ставили ему «отлично».

Жил в Тбилиси, Киеве, Ленинграде.

В 1962-м попал в больницу из-за сказавшегося через много лет обморожения ног, полученного во время войны. Ему ампутировали некоторые фаланги пальцев на ногах. А спустя еще четыре года, в разгар съемок в фильме «Республика ШКИД», у него вновь обострилась болезнь, и его снова пришлось госпитализировать — причем, доктора настаивали на ампутации обеих ног до колен. Однако опять он не дал этого сделать, уговорив медиков на компромисс — на ампутацию только пальцев ног.

Но после этого его стала мучить жестокая фантомная боль, и он начал, по рекомендации врачей, принимать сильнодействующий болеутоляющий наркотик — пантопон, и только с большой силой воли и при помощи лекарств, доставленных из-за рубежа по личному распоряжению министра культуры СССР Людмилы Фурсовой, Луспекаеву удалось избавиться от этой зависимости.

Тем не менее, в 1969-м во время съемок «Белого солнца пустыни» здоровье актер в очередной раз ухудшилось: его супруга даже носила с собой складной стульчик, поскольку ему приходилось делать отдых через каждые двадцать шагов.

Скончался он 17 апреля 1970 года от разрыва сердечной аорты в гостинице «Минск» в Москве, не дожив всего трех дней до своего 43-летия. Похоронен за счет средств Ленфильма на Северном кладбище Ленинграда.

ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ

* Тайна двух океанов (1956) — Карцев.

* Рожденные жить (1960) — Вазген Арамян.

* Балтийское небо (1961) — Кузнецов.

* Залп «Авроры» (1965) — толстый офицер.

* Иду на грозу (1965) — министр.

* Республика ШКИД (1966) — Косталмед.

* Три толстяка (1966) — генерал Карраско.

* Белое солнце пустыни (1969) — Павел Артемьевич Верещагин.