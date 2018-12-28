2018-12-28T15:11:36+03:00
Общество

Бренд ЧАБАН представил два инновационных продукта

В состав новинок вошли пробиотики LGG
Мария Павлова
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Бренд ЧАБАН представил два инновационных продукта. Фото предоставлено компанией "Нальчикский молочный комбинат"Бренд ЧАБАН представил два инновационных продукта. Фото предоставлено компанией "Нальчикский молочный комбинат"
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19 декабря в одном из лучших отелей Москвы Swissotel Krasnye Holmy премиальный молочный бренд ЧАБАН презентовал выход на рынок новых продуктов, обогащенных полезными лактобактериями Lactobacillusrhamnosus, LGG®.

Благодаря сотрудничеству бренда с датской бионаучной компанией Chr. Hansen, появились два новых продукта - биокефир и биойогурт, в состав которых вошли пробиотики LGG, эффективность которых для здоровья человека подтверждена многолетними исследованиями.

Организаторы мероприятия создали настоящую аутентичную атмосферу на площадке пятизведочного отеля, стремясь передать дух Северного Кавказа через декор и меню. У главного входа гостей встречала деревянная телега, декорированная сеном, сухоцветами, корзинами яблок и брендированным алюминиевыми флягами. Фотозона с изображением горных вершин, композиции из сухоцветов, блюда вайнахской кухни на столах, соседствующие с традиционными европейскими блюдами – все это подчеркивало экологичность продукции ЧАБАН и верность традициям родного края.

Динара Урманчеева, руководитель маркетинга Нальчикского молочного комбината, которому принадлежит бренд ЧАБАН, в приветственном слове отметила, что «главенствующими приоритетами для бренда всегда были и остаются безопасность и польза наших продуктов для здоровья человека. ЧАБАН успешно сочетает классические традиции и современные технологии, и обогащение кисломолочных продуктов пробиотическими культурами – это новая эпоха в развитии бренда».

Перед гостями выступили Генеральный директор компании Chr. Hansen Андрей Соллогуб и специалист по маркетингу Наталья Тютикова, они рассказали о направлении деятельности компании, заострив внимание гостей на актуальности пробиотиков в молочной промышленности.

Дорте Эскесен ведущий научный менеджер компании Chr. Hansen, специально приглашенный спикер из Дании, в своем выступлении сделала акцент на том, что основоположником изучения пробиотиков является русский ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников. Он первым отметил важную роль кишечника в здоровье человека. «Желудочно-кишечный тракт взаимодействует со сложной микробиологической экосистемой, кишечник, по сути, наш «второй мозг». В организме взрослого человека около 100 трлн. бактерий и это 1-2 кг., каждому из нас необходим микробный баланс – залог того, что кишечная микробиота не перестанет играть свои разнообразные роли в обеспечении здоровья человека. Пробиотики, попадая в наш организм, отлично справляются с «плохими» бактериями», - подчеркнула Дорте.

Бренд ЧАБАН представил два инновационных продукта. Фото предоставлено компанией "Нальчикский молочный комбинат"

Бренд ЧАБАН представил два инновационных продукта. Фото предоставлено компанией "Нальчикский молочный комбинат"

Президент Союза «Здоровье наших детей», руководитель программы «Школьное молоко» в России Ольга Панова выразила озабоченность новомодным увлечением растительным молоком, подчеркнула необходимость формирования доверия потребителя к производителям и отметила важность реализации программы «Школьное молоко» на территории нашей страны.

Среди гостей мероприятия были представители Всероссийского научно-исследовательского Института молочной промышленности; представители ведущих компаний-производителей молочного рынка Danone, Ehrmann, Campina, Милком; популярные блогеры; представители федеральных и отраслевых СМИ.

Биокефир и биойогурт с пробиотиками LGG от бренда ЧАБАН - результат успешного синтеза аутетичности и научных достижений в области микробиологии. Выпуск таких инновационных новинок в очередной раз подтвердил нетривиальный и смелый подход компании к развитию бренда.

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