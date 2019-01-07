2019-01-07T15:54:34+03:00
Общество

Мороз и метель: донские спасатели патрулируют трассы из-за непогоды

Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовскую область пришла непогода.В Ростовскую область пришла непогода.Фото: Дмитрий БРУШКО
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В Ростовскую область пришла непогода. Сильный ветер и снегопад осложнили ситуацию на дорогах настолько, что спасатели приняли решение патрулировать наиболее опасные участки вместе с автоинспекторами и дорожниками.

- В настоящее время все спасательные подразделения работают в режиме повышенной готовности, - сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов. - Прийти на помощь участникам дорожного движения, а также при необходимости принять участие в ликвидации последствий снегопада готовы более 2,5 тысячи специалистов.

Жителей просят воздержаться от поездок на машине, а если это невозможно, то выбирать наиболее безопасный стиль вождения (не гонять, не совершать резких маневров).

А еще рекомендуют перед началом поездки проверить наличие достаточного количества горючего и средств оказания первой помощи.

ВНИМАНИЕ!

Телефон для вызова спасательных служб – 112.

КОНКРЕТНО

На помощь жителям области готовы прийти несколько тысяч специалистов.

- Электросетевыми организациями сформировано более 400 аварийно-восстановительных бригад и около 20 мобильных подразделений, - пояснили в правительстве Ростовской области. - В случае возникновения нештатных ситуаций на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения на помощь жителям области готовы прийти более четырех тысяч рабочих и 1163 единицы техники. Для обеспечения безопасности на водоемах в муниципалитетах подготовлено 419 спасателей, 46 специальных плавсредств и 132 автомобиля для перевозки спасателей и снаряжения. С 29 декабря по 9 января все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.

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