Анастасия Костенко полетела отдыхать со свекровью, а беременная Лопырева скупала одежду для малыша в Америке

Кто-то уже вышел на работу, а кто-то еще радуется последним деньками, делясь снимками в социальных сетях. Вот Ольга Бузова в Италии, а ее счастливая соперница Анастасия Костенко вместе с семьей, включая свекровь, отдыхала на Мальдивах. Естественно, Family look... Любимец Ростова-на-Дону Баста с семьей плавает и загорает, еще у теплого моря и уроженец Таганрога Павел Деревянко.

РОМА ЗВЕРЬ С ДЕТЬМИ В ИСПАНИИ

Рома Зверь (Билык), который не часто радует фанатов подробностями своей личной жизни, выложил на свою страницу фотографию с отдыха, поздравив поклонников с новым годом. Судя по геолокации, лидер группы «Звери» отправился в Испанию. Понять его можно - погода там сейчас отличная, да и сам курорт на высшем уровне.

romanbilyk С новым годом! #2019 #сновымгодом

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА ВО ФЛОРИДЕ

Будущая мама Виктория Лопырева опубликовала фотографию на фоне пальм, указав Майами-Бич. Поклонники заподозрили, что туда модель и телеведущая отправилась не просто так, возможно, именно там на свет появится первенец. Судя по последним снимкам, ждать новостей осталось не долго. Сама красавица из Ростова-на-Дону пока скрывает пол будущего ребенка.

lopyrevavika lopyrevavika

Виктория Лопырева погружена в волнительные хлопоты и активно готовится к материнству.

- Да, раз уж я в Америке, может мне срочно нужно побежать в какой-то магазин и купить что-то , чего нигде больше днем с огнем не сыщешь? - написала красавица на своей странице.

ЭКС « ВИА Гра» ОТПРАВИЛАСЬ В АЛЬПЫ

Экс «ВИА Гра» Татьяна Котова, судя по всему, в Альпах. Последнее ее фото в социальной сети — на фоне снежных гор.

- Почувствуй себя девушкой Джеймса Бонда, - написала обладательница титула «Мисс Россия 2006». - На высоте 3000 метров над уровнем моря в Альпах.

kottova Почувствуй себя девушкой Джеймса Бонда на высоте 3000 метров над уровнем моря в Альпах

Именно здесь снимали эффектные снежнее сцены фильма «007: Спектр». Я не отказала себе заказать такой же коктейль.

Фанаты оценили снимок и горы за спиной певицы: «Шикарный вид! Я бы тоже там побывала», «Какая крутая фотография», «Реально похоже на фотошоп, но исключительно из-за нереальности места».

ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО НА ТАИЛАНДЕ

Уроженец Таганрога Павел Деревянко выбрал белоснежные пляжи, пальмы и теплое море. Он отправился на Таиланд, откуда постит снимки и видео. Судя по всему, актер прекрасно проводит время в компании друзей. Кстати, сам актер неоднократно говорил, что его страсть — путешествия.

pablo_derevyanko Вот такое примерно настроение Всем пляж и море

ДИБРОВЫ ДОМА

Еще один любимчик Ростова-на-Дону - телеведущий Дмитрий Дибров вместе с супругой выбрали родной дом.

- У всех в ленте солнце и купальники, а у нас снег и тёплые куртки, - написала Полина Диброва на своей странице. - В этом году дома.

polinadibrova У всех в ленте солнце и купальники А у нас снег и тёплые куртки В этом году дома

Семья отлично проводила время на свежем воздухе.

БАСТА В ДУБАИ

На странице Василия Вакуленко фото с отдыха нет, а вот его супруга поделилась снимками с Дубаи. Семья отправилась на несколько дней на самый посещаемый туристический центр на Ближнем Востоке. Василий за кадром — снимает радостных супругу и детей. В комментариях карточки оценили - «Ну горизонт почти не завален».

elena_pinskayavakulenko_ Когда муж совсем не фотограф

ЭКС-СУПРУГ БУЗОВОЙ ВЫВЕЗ СЕМЬЮ НА МАЛЬДИВЫ

Тарасовы отправились отдыхать перед Новым годом большой и дружной семьей. Судя по многочисленным фотографиями, которые уже разлетелись в Интернете, отдыхали весело и дружно. Фолловеры переживали за здоровье пятимесячной Миланы, по мнению некоторых, она слишком маленькая для такого дальнего перелета, но, как уверила Анастасия Костенко, девочка отлично перенесла полет.