Филиппу Киркорову предложили взять реванш и занять первое место на "Евровидении"

В мае 2019-го в Тель-Авиве любителей музыки со всего мира ждет грандиозное ежегодное событие - конкурс "Евровидение". Кто будет представлять Россию на этом шоу, пока неизвестно, но уже есть предложения достойных кандидатур. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ, блогер из Ростова-на-Дону Вадим Манукян неожиданно высказался за то, чтобы в Израиль поехал Филипп Киркоров. Об этом ростовчанин рассказал на некоторых федеральных каналах.

Почему известный эксперт "отправляет" своего противника по скандалу о голубых огоньках представлять Россию, Вадим рассказал "Комсомолке":

- На мой взгляд, в этот раз это должен быть человек с опытом. В нашей стране, пожалуй, только Филипп Киркоров знает все секреты этого конкурса. Да, на его счету лишь 17 место в 1995 году, но тот же Дима Билан, вернувшись во второй раз на конкурс, стал его триумфатором. В качестве наставника за последние несколько лет Киркоров шесть раз приводил своих подопечных в десятку сильнейших и четыре раза в призовую тройку. Не хватает только собственной победы. Филипп неоднократно говорил о том, что он ее страстно желает. Поэтому, мне кажется, что именно ему надо ехать - так вкус победы будет слаще. Да и логотип конкурса в этот раз - звезда. Это прямой намек на то, что молодых исполнителей в Израиле не ждут, а хотят собрать настоящих звезд из всех стран-вещателей "Евровидения".

Манукян отметил, что многие столичные журналисты сейчас пытаются дозвониться до короля российской эстрады, чтобы он прокомментировал это заявление, но Филипп Бедросович отдыхает за границей.

Добавим, что музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет уже в 64-ый раз, его слоган 2019 года - "Осмелься мечтать". Финал состоится 18 мая.

Напомним, Вадим Манукян стал известен после своей петиции о надоевших российским телезрителям новогодних огоньках, которую поддержали тысячи человек по всей стране. Филипп Киркоров тогда назвал автора документа "завистливой дрянью" и "мразотой".

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