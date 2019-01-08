У супруги Дмитрия Тарасова после родов стали выпадать волосы

Неожиданное признание сделала счастливая соперница Ольги Бузовой. Красавица из Ростова-на-Дону, которая не только заполучила в мужья футболиста Дмитрия Тарасова, но и подарила лапочку-дочку, призналась, что после родов у нее стали выпадать волосы. Как написала модель и вице-мисс Россия-2014, она намерена посетить терапевта, который поможет «открыть глаза на состояние организма». Девушка поделилась с фолловерами своими планами по восстановлению себя любимой после рождения ребенка.

- Берегите своё здоровье, - добавила красавица.

kostenko.94 Поздравляю вас с прекрасным и светлым праздником - Рождеством!

Столь откровенное признание не могло не вызвать массу комментариев. Многие молодые мамы не стали скрывать, что также столкнулись с такой бедой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - автр): «Вообще чуть без волос не осталась после рождения малышки.. Успела вовремя начать полноценное лечение», «И у меня так же, после родов иногда кажется что я лысею», «Затронута хорошая темка,Настя, вы Красавица», «Ох да ! У меня очень сильно выпадали», «Анастасия, правильно вы все делаете».

kostenko.94 И ты мой главный парадокс и итог Этой жизни, что мне только дал Бог. @tarasov23 #familygoals #ilovemylife

kostenko.94 Ощущение праздника не покидает меня

Напомним, вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко считают причиной развода #тарабузиков. В сети неоднократно писали, что девушка якобы стала встречаться с футболистом, когда тот еще был женат. Последовал скандальный развод. Если Тарасов тянуть с новым предложением руки и сердца не стал, то Ольга Бузова до сих пор одна. Делясь своей печалью и переживаниями, она стала мегапопулярной. А Анастасия в июле прошлого года родила Дмитрию Тарасову дочь. Девочку назвали Миланой.

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Таланты Насти развивали с детства - она окончила музыкальную школу по классу: хореография, вокал, хор и фортепиано.Участвовала в разных конкурсах - не только красоты, а еще и краеведческом, литературном, вокальном, хореографическом.

- С самого детства дочь была общительным ребенком. Очень любила выступать - танцевала и пела. Собирала всех соседей и развлекала их, - поделилась в одном из интервью мама модели - Виктория Владимировна. - Звездочку мы в ней увидели сразу. И учителя это тоже замечали. Краснеть за нее в школе точно не приходилось. В ней есть бойцовский дух, и трудностей она не боится. (подробности)

«Комсомолка» нашла неизвестные фото соперницы Ольги Бузовой

Фото того самого выступления нам предоставили в «Имидж-Центр» - модельном агентстве, которое фактически дало Анастасии путевку в светскую жизнь. Тогда девушку нашли на провинциальном конкурсе красоты в маленьком степном Сальске. Там она выросла в многодетной семье - у нее есть две сестрички и братик. Мама работала психологом-педагогом в местном детском саду, отец - предприниматель. (подробности)