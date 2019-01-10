Жена моряка из Таганрога, захваченного пиратами у берегов Нигерии: «Сейчас мы можем только молиться за Рому!»

Родные моряка из Таганрога Романа Иванова, одного из шестерых россиян, захваченных нигерийскими пиратами в Гвинейском заливе в ночь с 1 на 2 января, сейчас надеются только на чудо, которое вернет им его домой.

- Рома не выходит на связь, в нашей семье большое несчастье, как и в семьях еще пяти моряков, которых вместе с Романом захватили в плен пираты в Нигерии у берегов Бенина, на данный момент ничего неизвестно, - говорит Анна Иванова, супруга таганрожца. - Мы все очень надеемся на скорейшее освобождение Ромочки... Сейчас мы можем только молиться, чтоб он был жив, здоров и поскорее вернулся домой из плена...

Анна надеется и верит, что с Романом все в порядке. Фото: соцсети.

Роман Иванов — опытный моряк, он уже не первый год бороздит просторы океанов. В этот раз он вошел в качестве сварщика в состав экипажа контейнеровоза MSC Mandy, который ходит под флагом Панамы, а принадлежит компании Mediterranean Shipping Company со штаб-квартирой в швейцарской Женеве (при этом управляют ею итальянцы), одной из крупнейших в мире, занимающейся морской перевозкой контейнеров (на конец 2017-го ее флот составлял свыше пятисот судов). В очередное плавание таганрожец отправился перед Новым годом, оставив дома жену и двоих детей: украсив без него квартиру в честь праздника и решив оставить это убранство до его приезда.

- Приедешь — сам будешь снимать, - подписала Анна фото наряженного дома.

- Хорошо, любовь моя, - ответил он.

По идее, как стало известно «КП» - Ростов-на-Дону», MSC Mandy, направлявшееся с грузом в испанский Лас-Пальмас, должно было прибыть к месту назначения к 7 января, и вполне вероятно, Рождество Роман встречал бы уже с семьей, но — вышло по-другому. В первый же день наступившего года на них напали.

- По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борт ворвались семь-девять человек, вооруженные огнестрельным оружием и мачете, - рассказали «Комсомольской правде» в Российском профсоюзе моряков. - Бандиты ограбили экипаж и взяли в плен шестерых моряков – из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога. Среди тех, кто остался на судне, пострадавших нет. На связь пираты до сих пор не выходили.

Что примечательно: всего на судне было 24 человека, практически все, кроме одного, с украинским паспортом, граждане РФ. Похищены: капитан Андрей Иванов, старший помощник Андрей Свитин, третий помощник Александр Симонов, боцман Игорь Телешин, сварщик-флиттер Роман Иванов и кок Андроник Григорян.

Из 24-х членов экипажа судна практически все, кроме одного, россияне. Фото: marinetraffic.com / Stefan Lemmens

- У пиратов, несмотря на весь этот кажущийся антураж с автоматами и мачете, кажущийся исключительно бандитским, вполне вероятно и даже скорее всего, неплохо поставлена разведка: они, наверняка, знали, какой компании принадлежит судно и брали заложников на абы как, а с определенной логикой, - говорит источник «КП», знакомый с ситуацией. - И то, что нападавшие до сих пор не вышли на связь, ничего особо странного нет: во-первых, им нужно скрыться на континенте, затем - спрятать заложников, а уже во-вторых, передать по своим законспирированным каналам связи информацию о выкупе. А в том, что захват был сделан ради денег, сомнений практически нет: если бы это были террористы, которые не занимаются вымогательством, мы бы, вероятно, уже знали об устрашающей акции — и слава Богу, что этого не случилось.

Наш собеседник предполагает, что руководство компании уже могло получить информацию о сумме выкупа за моряков и условиях их освобождения. В пользу этого говорит, в частности, то, что спецпредставитель компании, капитан Порцио, владеющий информацией и переговорах, не отвечает не мобильный телефон (включается автоответчик), и также проведение закрытой встречи делегатов MSC с родственниками заложников в Санкт-Петербурге, о которой сообщили ряд источников.

И, наконец, тот факт, что, согласно данным морского онлайн-радара, MSC Mandy, которое изначально планировало встать на рейд в порте Лагос на юго-западе Нигерии, сейчас со скоростью в 19 узлов движется в направлении Лас-Пальмаса: еще 6-го января оно покинуло бенинский порт Котону и должно прибыть в Испанию 11 января — на момент написания этого текста контейнеровоз приближается к берегам Западной Сахары.

Между тем, MSC Mandy уверенно движется в Испанию. Фото: скрин с онлайн-радара marinetraffic.com

- Подобные примеры уже есть — в том числе, связанные с освобождением уроженцев Ростовской области, - напоминает инсайдер «КП». - Допустим, захват в январе 2016-го танкера Leon Dias — там же, в водах Гвинейского залива, на борту которого находился уроженец Семикаракорска, второй инженер судна Роман Бильдин. Тогда тоже сначала предположили, что за этим стоят боевики-террористы из Нигерии, а все оказалось прозаичнее — банальное вымогательство. Судовладелец, греческая компания, передала пиратам выкуп, и спустя 11 дней их отпустили.