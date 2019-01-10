2019-01-10T16:50:00+03:00
Общество

Тарифы на электричество с 1 января 2019 Ростов-на-Дону: насколько выросли

Выясняем, насколько выросли тарифы на электроэнергию в Ростове-на-Дону с 1 января 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, насколько выросли тарифы на электроэнергию в Ростове-на-Дону с 1 января 2019.Выясняем, насколько выросли тарифы на электроэнергию в Ростове-на-Дону с 1 января 2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области тарифы на электроэнергию выросли. Об этом сообщили в пресс-службе ТНС-энерго.

По словам специалистов, новые тарифы начали действовать с 1 января 2019 года. Причина изменений - рост налога на добавленную стоимость (НДС) — он вырос с 18 до 20 процентов. Они ссылаются на постановление Региональной службы по тарифам Дона под номером 92/8 от 28 декабря прошлого года.

Так, согласно документу, стоимость 1 кВт*ч для жителей многоквартирных домов, оборудованных газовыми плитами, составит 3,89 рубля. Она увелилась на шесть копеек в пределах социальной нормы. А вот за 1 кВт*ч, потребленный сверх социальной нормы, теперь придется заплатить 5,43 рублей, то есть на девять копеек больше.

По словам специалистов, новые тарифы начали действовать с 1 января 2019 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам специалистов, новые тарифы начали действовать с 1 января 2019 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кроме того, для горожан, живущих в домах с электрическими плитами, а также сельских жителей нашей области, киловатт в пределах социальной нормы подорожает до 2,72 руб./кВт*ч (это на четыре копейки больше, чем было). А потребители, вышедшие за пределы социальной нормы, с будут оплачивать по 3,80 рубля за 1 кВт*ч. Это на шесть копеек больше в сравнении с 2018-м.

Так же специалисты пояснили, что цена электричества для конечного пользователя складывается из стоимости электроэнергии на оптовом рынке ОРЭМ, услуг по передаче электричества по сетям и затрат на расчеты с потребителями.

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