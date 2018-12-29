2018-12-29T09:32:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону автомобиль ДПС въехал в аптеку: двое в больнице

Фото и видео ЧП появились в социальных сетях [фото, видео]
Ольга ГОПАЛО
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Фото и видео ЧП появились в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".Фото и видео ЧП появились в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".
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В субботу, 29 декабря, в центре Ростова-на-Дону произошло серьезное дорожное происшествие. Инцидент случился на пересечении проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева.

29 декабря в центре Ростова-на-Дону произошло серьезное дорожное происшествие. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

29 декабря в центре Ростова-на-Дону произошло серьезное дорожное происшествие. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

Как рассказали «КП-Ростов» в Управлении ГИБДД по Ростовской области, авария случилась около часа ночи возле дома 85 по проспекту Буденновскому. По предварительным данным, столкнулись автомобиль ДПС марки «Лада Гранта» и Hyundai Solaris. ЧП произошло на перекрестке, где установлены светофоры. В результате аварии пострадали стражи порядка - водитель и пассажир отечественной легковушки, они получили травмы. Как стало известно "КП" из собственных источников, их жизни ничего не угрожает. После обследования в больнице, они отказались от госпитализации.

Инцидент случился на пересечении проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

Инцидент случился на пересечении проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства ДТП.

А тем временем фото и видео происшествия появились в социальных сетях. На кадрах видно, что служебная машина врезалась в здание, где расположена аптека. Автор снимков просит свидетелей связаться с владельцем иномарки - другого участника событий. Под постом сотни язвительных комментариев на тему и лайков.

Машина ДПС въехала в аптеку на Будённовском 29.12.2018 Ростов-на-Дону Главный.Вк

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