Новый год "удался": экс-"ВИА-Гра" Татьяна Котова получила ожоги от бенгальских огней

"Мисс Россия 2006" и экс-участница коллектива "ВИА Гра", ростовчанка Татьяна Котова получила травму во время празднования Нового года. Девушка отмечала праздник в Ростове, за столом в компании родных, но даже отсутствие экстрима не уберегло 33-летнюю звезду от происшествия. У красавицы, которой восхищаются сотни тысяч поклонников, пострадали пальцы на руках.

Сегодня утром, 1 января, певица выложила в "сториз" видео с ожогами, которые остались от использования бенгальских свечей. На фоне покрытых волдырями рук виднеется и сама упаковка пиротехники, которая испортила артистке праздник.

Бенгальские свечи оставили серьезные ожоги на пальцах звезды. Стоп-кадры из видео Татьяны Котовой в Instagram.

- Больше не буду их трогать никогда в жизни. Четыре штуки вместе взяла и подожгла. И вот, что происходит с руками, не очень приятно... В общем, Новый год "удался", - рассказала Татьяна своим подписчикам.

Певица пообещала больше никогда не прикасаться к бенгальским огням. Стоп-кадр из видео Татьяны Котовой в Instagram.

В целом, использование бенгальских свечей - процесс довольно безопасный (хотя спасатели, все равно, прописываю для него ряд мер предосторожности), зажигать их дают даже детям. В на рынке пиротехники всегда имелось большое количество низкокачественной продукции. Сегодня же утром в социальной сети другая ростовчанка пожаловалась на упаковку бенгальских свечей, которые оставили ей ожог на ноге.

- Я чуть не спалила дом, - рассказала подписчица городского паблика. - Купила себе бенгальский огонь и зажгла. Две секунды горел нормально, а потом очень сильно разлетелся. Попал мне наногу и прожег. Если бы я не успела вовремя его потушить, спалила бы весь ковер.

В ответ комментаторы напомнили женщине одно из важнейших правил использования бенгальских свечей - не зажигать их дома.

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