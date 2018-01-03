В Ростове «В мире животных» приглашает на рождественский зоопраздник

Если вы еще думаете, как весело провести с детьми свободное время на зимних каникулах, загляните на зоопраздник «Рождественская сказка», который по праву станет альтернативой походу в зоопарк.

Праздник пройдет 5 января в 12:00 на площадке супермаркета «В мире животных» по адресу: пр. Коммунистический, 27 (ЗЖМ, Советский район). Вход на праздник свободный, а программа обещает множество развлечений: встреча с Дедом Морозом и Бабой Ягой, дискотека с тремя тоннами бумажного снега, интерактивное представление для детей, фокусы с животными.

«В мире животных» приглашает на рождественский зоопраздник. Фото: «В мире животных».

Кроме того, гости увидят борьбу с медведем, человека-пружину, малышариков, смогут поиграть в дартс «шары», принять участие в различных зоозабавах и зоовикторинах. Изюминкой праздника станет катание на миниатюрных лошадках. И, конечно, будут бесплатные угощения!

«В мире животных» приглашает на рождественский зоопраздник. Фото: «В мире животных».

Традицию устраивать такие праздники для всей семьи обновленный супермаркет «В мире животных» поддерживает с тех пор, как в декабре 2018 года он распахнул свои двери для всех ростовских любителей флоры и фауны. Просторные павильоны площадью более 400 квадратных метров вмещают в себя все, что только может понадобиться для домашнего любимца. А самое главное здесь всегда можно посмотреть на редких экзотических животных, которых не всегда увидишь даже в зоопарке. Стоит отметить, что «В мире животных» можно встретить и приобрести символ наступившего 2019 года – минипигов. Маленькие свинки готовы порадовать детей и взрослых, став любимыми домашними питомцами.

Напомним, что в день открытия обновленного супермаркета «В мире животных» у входа в магазин яблоку было негде упасть. Особенно много пришло детворы!

«В мире животных» приглашает на рождественский зоопраздник. Фото: «В мире животных».

Праздничная программа была очень насыщенной. В день открытия с огромным удовольствием ростовчане гладили и фотографировались с миниатюрными лошадьми ростом не выше колена. Один из маленьких скакунов бесплатно катал детей на тележке и верхом. Гостям постарше с удовольствием воспользовались инста-будкой и бесплатно распечатывали те фотографии, которые они выкладывали в социальных сетях прямо во время праздника.Самые смелыемогли почувствовать себя настоящими русскими богатырями, примерить валенки и лихо побороть «бурого медведя» (артиста в костюме ростовой куклы).

«В мире животных» приглашает на рождественский зоопраздник. Фото: «В мире животных».

Встретить на празднике можно было не только «мишку». Гостей также развлекали веселые аниматоры в костюмах различных животных - свинки, ежика, волка и даже волшебного единорога. Последний, конечно, встречается только в сказках. Однако в магазине «В мире животных» полным-полно других редких зверюшек. Особое внимание детворы привлекают милые обезьянки - карликовые игрунки и тамарины. Которых тоже, кстати, можно приобрести. А в террариуме водятся черепахи и даже крокодил!

«В мире животных» приглашает на рождественский зоопраздник. Фото: «В мире животных».

Поэтому праздник в субботу, 5 января, - буде не исключение! Изобилия развлечений и животных позволит подарить вашему ребенку праздник.

НАША СПРАВКА

Горячая любовь к братьям нашим меньшим помогла директору супермаркета «В мире животных» Юлии Павленко воплотить свою бизнес-идею в жизнь.

- Моя любовь к животным в сердце с самого детства и с годами только крепнет. У меня дома живут зайчики, птички, белочки, лошади, много собак. Почти год жил даже медведь! - улыбается директор магазина Юлия Павленко.

Юлия Витальевна как никто другой знает, насколько важен правильный уход за животными. А потому хочет показать ростовчанам, что сегодня в помощь человеку разработано множество умных приспособлений для игры, кормления и дрессировки домашних любимцев. Все это, как и широкий ассортимент кормов, витаминов, поводков и шлеек, разнообразные модели лежанок, клеток и домиков, а еще - птиц, хомяков, кроликов, шиншилл - можно найти в супермаркете «В мире животных». Он работает без перерывов и выходных ежедневно с 9:00 до 21:00. Ну а веселые праздники для детворы и родителей будут проводиться регулярно, в том числе в дни школьных каникул.

Приходите всей семьей на зоопраздник «Рождественская сказка» в субботу, 5 января в 12-00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 27! Подробности можно узнать по телефону 8-928-188-60-70.

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