В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

В донском регионе объявлено штормовое предупреждение из-за новой волны снегопада, который обрушится, по прогнозам, на Ростовскую область в ближайшее время.

- По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, в ближайшие три часа и до конца суток пятницы, 4 января, а также ночью и утром в субботу, 5 января, местами по территории Ростовской области ожидается сильное налипание мокрого снега, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном региональном управлении МЧС. - Настоятельно рекомендуем всем, по возможности, воздержаться от поездок на личном автотранспорте, не парковать машины вблизи рекламных щитов и под деревьями, кроны которых могут не выдержать под тяжестью снега и сломаться, а также соблюдать скоростной режим на дорогах области.

Уточняется, что в большинстве районов Дона пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночью местами ожидаются и сильные осадки. Ночью и утром - туман, на дорогах - гололедица, утром и днем - метель. Порывы ветра прогнозируются до 18 метров в секунду, при этом вновь будут перепады температуры с плюса на минус.

Ранее, напомним, ГИБДД уже вводила ограничение на движение пассажирского транспорта по федеральной магистрали М-4 "Дон" - практически по всей территории Ростовской области, оно продлилось семь часов. Не исключено, что вскоре ограничения будут введены вновь.

ВНИМАНИЕ!

Куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций

* Единый номер спасательной службы — 101.

* Телефон доверия Главного управления МЧС по Ростовской области - (863) 239.99.99.