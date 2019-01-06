Крутые истории и герои, которые поразили жителей Ростова-на-Дону своей добротой

Пятерка - это оценка, которую хочется поставить личностным качествам главных героев, поблагодарить за доброту, отзывчивость и внимательность. Легко, став свидетелем происшествия, отойти в сторону и снимать на сотовый телефон, труднее - протянуть руку помощи.

ПАССАЖИРКИ И СТЮАРДЕССЫ BOEING 777 СПАСЛИ МАЛЬЧИКА, РОДИВШЕГОСЯ В НЕБЕ НАД РОСТОВОМ

Схватки у 27-летней Ирины начались на высоте семи тысяч метров, когда «Боинг», летевший из Симферополя в Санкт-Пебербур, был недалеко от Ростова-на-Дону. На помощь девушке кинулись три стюардессы и две пассажирки — медики по образованию. Роды проходили очень быстро – беременную женщину только успели перенести из обычного класса в бизнес, как отошли воды. Через десять минут на свет появился мальчик.

- Я увидела, что цвет ребенка не такой, как нужно, - вспоминает Ольга Тонковская, пассажирка и педиатр. - Готовились отрезать пуповину, стали мальчика отхлопывать, чтобы жидкость из легких отошла. Но малыш не закричал. Стали проводить реанимацию: я делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Спустя пять минут он закричал! Потом такой недовольный был, кряхтел. Но надо отдать должное и маме Ирине, которая во время схваток держала себя в руках и не кричала.

Ваня вместе с мамой стали героями СМИ. Фото: Платов

Командир принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту «Платов», где под аплодисменты пассажиров маму и мальчика передали медикам. Малыша, кстати, назвали Иваном.

ВЫТАЩИЛ ИЗ-ПОД КОЛЕС ПОЕЗДА УПАВШУЮ НА РЕЛЬСЫ ПАССАЖИРКУ

В тот день предприниматель Артак Манасян провожал на шахтинском вокзале старшего сына, который вместе с другими юными спортсменами собирался на соревнования по плаванию в Пензу. Поезд, двигавшийся из Адлера, остановился на станции на третьем пути буквально на пару минут. Посадив сына в вагон, он вернулся на перрон, где в компании группы родителей стали ожидать отправления. Состав начал потихоньку двигаться, когда вдали раздался крик.

- Подождите! Подождите! - вслед за уходящим поездом бежала молодая девушка.

Она перескочила первый путь, затем второй, оставалось лишь протянуть руку до поручня и подтянуться на лестницу. Но вспотевшая рука соскользнула. Пассажирка прямо под вагон поезда.

Артак Манасян навестил в больнице спасенную женщину. Фото: личный архив героя публикации

Бывший каратист Артак Манасян не задумываясь рванул к ней.

- Стоял примерно в 10-15 метрах от того места, - рассказал «КП» Артак. - Пока бежал, отметил, что девушка не двигается: то есть после удара о полотно она потеряла сознание. Колеса быстро приближались к ней. Вот-тот - и все. Я резко схватил ее и потянул на себя. Колесо успело наехать на ее правую руку - тут же фонтаном хлынула кровь. Но главное — она была жива.

МЧС представило героя к награде.

ПЯТИКЛАССНИК НАШЕЛ ПОДРАБОТКУ, ЧТОБЫ ПРОКОРМИТ УЛИЧНОГО ПСА

Арсений Михайлов из Ростова-на-Дону стал героем социальных сетей, сам того не желая. А хотел мальчик взять домой пса-дворнягу, которого заметил на улице.

Арсений и его друг Арчи. Фото: личный архив семьи героя публикации

- Мы живем в частном секторе, - рассказала сайту rostov.kp.ru мать мальчика Галина Михайлова. - Как-то мы услышали писк под окнами, выглянули - щенок. Сын тогда сразу же выскочил к нему, вынес еды. А потом стал подкармливать каждый день. Они подружились. Собака никак не хотела уходить. И Арсений очень просил взять пса домой. Но у нас во дворе уже есть собака по кличке Мишка. Я стала объяснять: скоро школа, начнутся уроки, шахматы, футбол... Да и потом собака - это большая ответственность: ее нужно кормить, лечить, делать прививки и обрабатывать от паразитов.

Школьник спорить не стал. На карманные деньги купил одноразовые перчатки, стаканчики, минералку, лимоны, собрал с грядки мяту и вышел к магазину, обустроив торговую точку. Стакан напитка предлагал по 30 рублей. О ребенке, который мечтает о хвостатом друге, рассказали в социальных сетях. Жители Ростова специально приезжали к магазину, чтобы поддержать мальчика. Собранных за несколько дней денег хватило не только на прививки, обработку собаки от блох и клещей, но еще и на еду. Щенка назвали Арчи. Он сейчас главный любимец в семье Михайловых.

С МИГАЛКАМИ ДОСТАВИЛИ В РОДДОМ

Мальчика назвали Ильей. Ему скоро месяц, а он уже герой многочисленных публикаций и обладатель большой игрушечной машинки с мигалками. Ее автоинспекторы подарили во время выписки из больницы.

- В тот день шел дождь со снегом, в городе было девять баллов, - с улыбкой рассказывает лейтенант Александр Шурлов. - Мы стояли в районе Малого зеленого кольца, между рынком «Алмаз» и поворотом на Туполева. Рядом остановился автомобиль Mitsubishi, выбежал молодой человек, глаза огромные, явно волновался, говорит: «Еду с Рассвета, жена рожает, боюсь пробки, могу не успеть».

Автоинспекторы включили мигалки и поехали в сторону перинатального центра.

- Утром мы поняли, что сын появится на свет немного раньше положенного срока, - вспоминает счастливый отец. - Так как была договоренность с врачом из перинатального центра, решили ехать на своей машине. Уже на подъезде к Ростову понял, что впереди большие пробки. Стояли Вятская, Днепровский и другие улицы. Тут увидел ДПС, вспомнил, что читал о похожей истории, решил обратиться за помощью. Спасибо им за человечность, могли бы просто вызвать скорую, а они решили сопроводить.

Успели.

Счастливые родители и автоинспекторы во время выписки.Фото: ГУ МВД России по РО

ДЕВУШКА, ПОБЕДИВШАЯ РАК, ПОМОГАЕТ ДРУГИМ

За свои 28 лет ростовчанка Елена Татаркина пережила то, что не каждому за всю жизнь-то под силу. Несколько лет назад у молодой девушки - у которой, казалось бы, вся жизнь впереди, обнаружили смертельную болезнь. Диагноз врачей «рак» звучал как приговор.

Однако она не опустила руки, не осталась один на один со своей болезнью, а стала рассказывать о больничных буднях в социальных сетях. Делилась своими переживаниями и чувствами, страхами и надеждами. Она победила, а потом написала книгу #ракдурак и стала помогать другим.

- Эта книга - описание моих мыслей и эмоций, о чем я думала пока лечилась. В ней нет страхов и ужасов про болезнь. Там больше о том, что морально переживаешь в этот момент. Я старалась максимально написать так, чтобы было понятно всем - даже тем, кто не имеет отношения к болезни. Чтобы получилась не страшилка, а книга-мотиватор. Так и вышло. Люди со всего мира пишут мне, что узнают в моем повествовании себя. И я рада, что кому-то помогаю.

ВАЖНО!

На самом деле добрых историй значительно больше, но увы, не всегда об этом становится известно журналистам. Если вы знаете о людях, достойных стать примером - обязательно пишите на почту irina.poterja@phkp.ru.