2019-01-06T11:59:44+03:00
Общество

Погода на Рождество в Ростове-на-Дону: спасатели предупреждают о снегопаде

Непогода может стать причиной крупных происшествий
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове на Рождество будет снежная погода.В Ростове на Рождество будет снежная погода.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Пока жители донского региона готовятся к Рождеству, спасатели и полицейские работают в усиленном режиме. Ведомства распространили несколько официальных обращений к ростовчанам, причиной которых стал прогноз синоптиков о снегопаде и сильном ветре.

- До 7 января возможны увеличение числа аварий, снежные заносы, обрывы линий электропередач, а также падение слабо закрепленных конструкций, - предупреждают донские спасатели.

Автоинспекторы рекомендуют водителем быть внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами. Идеальный стиль вождения в непогоду - без резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

- В условиях плохой видимости надо обязательно включать ближний свет фар и «противотуманок», по возможности, вообще отказаться от дальних поездок, - говорят в донской автоинспекции, добавляя, что в «таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов».

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