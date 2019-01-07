Рождество в Ростове-на-Дону: куда сходить 7 января

В Ростов-на-Дону пришли настоящие морозы, но это не отменяет рождественских гуляний. Центральным местом остается площадка у главной елки, а также свою программу подготовили парки города. Ростовчан и гостей донской столицы ждут русские забавы и зимние потехи, а также многочисленные конкурсы, соревнования и выступления творческих коллективов.

КОНКРЕТНО

Что посмотреть и где поучаствовать

7 января

* Парк им. Октябрьской Революции, (пл. Театральная 3), 07.01.2019, 08.01.2019 11:00 - Новогодние представления в Театре Папы Карло.

*Парк культуры и отдыха 1 Мая, (ул. Большая Садовая, 127): 12:00 - Концертная театрализованная программа «Рождества волшебные мгновенья…». Объявление победителей, за лучшее новогоднее украшение, созданное в домике Деда Мороза.

Пр. Коммунистический, 24: 12:00 - Праздничное мероприятие «Рождественская Елка»

Парк КиО им. Октября, (ул. 56-й Армии), 12:00 - «Рождественская история» - интерактивная тематическая программа о рождении Христа.

* Парк им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а): 12:00 - «Рождественский перезвон» (с участием народного хора «Майдан»).

* Парк «Левобережный», (ул. Левобережная, 3): 12:00 - Интерактивно-развлекательная программа «Рождественские встречи».

Морозы не отменяют зимних потех!Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростов пришли крепкие морозы

Накануне автоинспекторы Ростовской области обратились к водителям с рекомендацией строго соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров, а если есть возможность - отказаться от поездок на дальние расстояния (подробности)