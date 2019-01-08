На трассе «Дон» при столкновении микроавтобуса Hyundai и Mercedes погибли три человека, еще шестерых доставили в больницу

Утром 8 января на трассе «Дон» погибли три человека. Обстоятельства аварии еще уточняются, известно, что трагедия случилась в 7:30 на 936-м километре.

- Водитель автомобиля Hyundai Starex, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с Mercedes, - рассказали в правоохранительных органах.

В соцсетях уже появилось видео с места аварии. Фото: стоп-кадр ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Судя по видео, которое появилось в социальных сетях, удар был такой силы, что микроавтобус опрокинулся. Погибли три человека (жители Москвы, Иваново и Ростовской области). Они были в микроавтобусе Hyundai Starex. Еще шестерых (в возрасте от 23 до 60 лет) доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте работают автоинспекторы, выясняя детали происшествия.

Напомним, накануне на трассе «Дон» легковушка на скорости задела грузовик, после чего ее отбросило под прицеп другой фуры. Погибла женщина-пассажирка.

- Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, - говорят в пресс-службе ведомства, добавляя, что в условиях плохой видимости обязательно включать ближний свет фар и «противотуманок», по возможности, отказаться от дальних поездок.

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