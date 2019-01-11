Вывоз мусора в Ростовской области в 2019 году: нужно ли платить и как рассчитывается цена услуги

Утро 11 января началось на радио "Комсомольская правда Ростов" с обсуждения "мусорной реформы". Напомним, с начала 2019 года на Дону начала работать новая система обращения с отходами, но многие ростовчане не ощутили позитивных изменений. Наоборот, баки во дворах в течение праздничных дней оставались переполнены, мусор не вывозился. И вот, пояснить некоторые детали этой ситуации в студию радио "КП" пришла заместитель министра ЖКХ РО Ирина Ялтырева.

Заместитель министра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялтырева о вывозе мусора 00:00 00:00

- Ирина Викторовна, давайте для понимания всех наших слушателей еще раз обозначим: новая система обращения с отходами - что это вообще такое?

- Для начала немного статистки. По официальным данным, ежегодно в Ростовской области образуется более 1,6 миллиона тонн отходов. Это значительное количество мусора, которое ранее размещалось как на санкционированных (таких у нас 31 площадка), так и несанкционированных местах (более 270). И вот, чтобы прийти именно к тому, чтобы отходы размещались только в разрешенных местах, еще в 2015 году началась разработка новой системы, которая вступила в силу с 1 января. В Ростовской области начали работать шесть региональных операторов по вывозу мусора. Они - основные игроки в этой системе, они отвечают за весь цикл обращения с отходами. Только с ними производители мусора (как юридические, так и физические лица) должны заключать договоры.

- Объясните, мне, как жителю многоквартирного дома, нужно заключать договор с региональным оператором? Или этим должны заниматься управляющая компания и ТСЖ? И как быть жителям частного сектора?

- Договоры на вывоз мусора должны заключать все. Согласно действующему законодательству, с частными лицами договор заключается в публичной форме. Ее региональный оператор доводит до граждан через СМИ. В данном случае не обязательно иметь бумажный контракт, договор считается заключенным с первой оплаты услуг по присланной вам квитанции за мусор. А вот юридические лица, в том числе УК и ТСЖ, должны иметь договора в письменной форме, где прописываются все детали. Ну и, соответственно, жильцы домов платят своим компаниях.

- И, как следствие, сейчас в наших квитанциях появится строчка "вывоз мусора", и цифры в ней могут неприятно удивить жильцов. Из чего складывается новая оплата?

- С началом деятельности региональных операторов услуга обращения с отходами стала коммунальной и должна быть исключена из затрат на содержание дома. Тариф региональному оператору устанавливает Региональная служба по тарифам, в него входит транспортировка, сортировка, обезвреживание и размещение мусора на полигонах. Платеж для каждого конкретного гражданина формируется расчетным путем, исходя из норматива накопления на одного человека, количества зарегистрированных в квартире людей и тарифа регионального оператора. Средний норматив по Ростовской области - 2,53 кубометра в год на человека. Делим это на 12 месяцев, умножаем на тариф регионального оператора и на количество зарегистрированных жильцов. Добавлю, что, в соответсвии с действующим жилищным законодательством, региональный оператор может устроить проверку и определить реальное количество проживающих в квартире или доме людей. Это нужно, чтобы платежи начислялись честно, ведь люди не всегда живут и производят отходы там, где прописаны.

Замминистра Ирина Ялтырева в студии радио "КП-Ростов".Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- После Нового года в социальных сетях посыпались жалобы на невывезенный мусор. Что произошло? почему система сразу же дала сбой?

- Не могу сказать, что ситуация стала намного хуже, чем в предыдущие аналогичные периоды. Мы готовились к введению новой системы: проводили инвентаризацию контейнерных площадок, определяли необходимое количество баков, региональные операторы закупали технику. складывали логистику. Но практика показала, что все эти действия требовали корректировки. Где-то не хватило контейнеров, где-то техника не смогла проехать, из-за погодных условий или помехи частного транспорта. В некоторых случаях не сработали подрядчики, которые должны вывозить отходы. Было и такое, что предыдущие операторы, которые должны были вывозить мусор до 31 декабря, просто бросили свою работу, некоторые даже забрали свою контейнеры. Все это рабочий процесс. Система сейчас "отшлифовывается".

- Куда жаловаться, если у меня не вывозят мусор?

- Обращайтесь непосредственно к региональному оператору. Но можно и к нам - в министерство ЖКХ. Круглосуточная "горячая линия" - 253-80-32.

- В Интернете появилось множество комментариев, мол, сейчас можно не платить за вывоз мусора...

- Вбросы подобной информации незаконны. Производители мусора обязаны оплачивать данную услугу! Даже не подписав конкретного договора, о чем мы говорили выше. Неплательщиков ждут административные санкции.

ОФИЦИАЛЬНО

Информация от администрации Ростова-на-Дону:

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ростове-на-Дону является группа компаний "Чистый город".

Жители многоквартирных домов могут заключить договор через управляющую организацию (УК, ТСЖ, ЖСК) – в данном случае всю работу по заключению договора осуществляет она.

Поскольку теперь услуга по вывозу ТКО является коммунальной, то на нее распространяются все те же льготы, что и на другие коммунальные услуги, согласно действующему законодательству. Для того, чтобы их получить необходимо обратить в органы соцзащиты.

Ответственность за содержание контейнерных площадок лежит на владельцах земельных участков, на которых они расположены. В случае, если собственник не определен и управляющей организации нет, ответственность за контейнерные площадки несут органы местного самоуправления.

Если число проживающих и зарегистрированных в квартире граждан различается, для перерасчета собственник должен обратиться в абонентский отдел регоператора или управляющей организации. Необходимо предоставить следующие документы:

- копия приказа о направлении в служебную командировку или справку с приложением копий проездных билетов;

- справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санитарно-курортном лечении;

- проездные билеты, оформленные на имя потребителя или заверенные копии;

- счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания;

- документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания;

- справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;

- справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;

- иные документы, которые по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность отсутствия потребителя в жилом помещении.

В случае несогласия с выставленной квитанцией, можно обратиться в офис регоператора или позвонить по многоканальному телефону 8-800-707-05-08. Если услуга по обращению с ТКО оказывается через управляющую организацию, то необходимо обращаться в нее.