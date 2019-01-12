Старый Новый год 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий

В Ростове-на-Дону Старый Новый год можно будет отметить не только дома. 13 января в городе пройдут народные гулянья - последние в череде январских праздников. В мэрии рассказали, на каких площадках можно будет повеселиться всей семьей.

13 января

В 12 часов в парке имени Горького стартует веселый музыкальный праздник с разнообразными играми и конкурсами.

В то же время в парке Островского начнется развлекательная программа «Наш странный Старый Новый год».

Также в полдень в библиотечно-информационном центре имени Тургенева (пр. 40-летия Победы, 308/3) состоится праздник «Рождества волшебные мгновенья», а в 15 часов клуб «Солнышко» подготовил развлекательную программу «Гуляют ребятки в зимние святки!»

В 13 часов в детском парке имени Вити Черевичкина запланирована игровая программа в старинных русских традициях.

В 14 часов краеведческий библиотечно-информационный центр имени Шолохова (ул. Кулагина, 19) проведет рождественские посиделки «Праздник самый яркий».

А в 17 часов в парке 1 мая начнется театрализованная игровая программа «Новогодний хоровод».

Напомним, этот народный праздник образовался в 1918 году, когда в России ввели григорианский календарь. До этого вся страна жила по юлианскому календарю, который вводил еще Петр Первый. 1 января по старому летоисчеслению стало соответствовать 14 января по новому, и народ далеко не сразу перестроился. А потом это превратилось в традицию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В зоопарке Ростова-на-Дону отпразднуют Старый Новый год

В полдень воскресенья, 13 января, начнется праздничная программа. Гостей ждет приятный комплимент - вареник с сюрпризом в подарок, так что каждый может узнать, что ждет его в предстоящем году. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вареники с сюрпризами на старый Новый год: лучшие рецепты, какая начинка

Старый Новый год - особенно почитаемый праздник на юге России. В ночь с 13 на 14 января на стол принято подавать вареники с сюрпризами. Как быстро и просто приготовить вкусное блюдо и какие начинки добавить - разберемся незамедлительно. (подробности)