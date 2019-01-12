Массовая авария на трассе М-4 в Ростовской области: повреждены около 30 машин

Сегодня, 12 января, на одном из участков трассы М-4 "Дон" произошла массовая авария. По свидетельству очевидцев, в Миллеровском районе Ростовской области (852 км федеральной трассы) столкнулись три десятка машин, в том числе грузовики. Движение было практически парализовано. Пострадали два человека, их оперативно доставили в местную больницу. Причиной происшествия стала непогода - гололедица и сильный боковой ветер.

Фото с места ДТП.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

- В 11:20 от диспетчера районного ЕДДС поступила информация о том, что в северном направлении автодороги произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. На месте развернут пункт обогрева. Погибших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

Фото с места ДТП.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

По предварительной информации сотрудников ГИБДД, на трассе "сложился" грузовик, перекрыв две полосы движения. Затем жертвами плохой погоды стали и другие автомобилисты - около 12 машин. Масштабы происшествия еще уточняются.

Фото с места ДТП.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

По состоянию на 14:00, движение в северном направлении трассы было возобновлено в полном объеме.

Полицейские настоятельно советуют водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.