Развитие инклюзивного обучения - одна из приоритетных задач современного высшего образования. В этом направлении сейчас делается множество важнейших шагов, которые позволят сделать систему понятной и доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, по всей стране с 2016 года в рамках комплексного плана создаются ресурсные центры. На данный момент их 21, причем 16 организованы министерством образования на базе вузов и 5 - различными ведомствами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/686350" frameborder="0"></iframe> Есть вопросы об инклюзивном образовании?.Задайте их по телефону колл-центра при Южном федеральном университетеИлья БОГОМОЛОВ

В нашем регионе ресурсный центр был создан в 2017 году на базе Южного федерального университета. За время его работы заключены партнерские соглашения с 20 вузами трех регионов Юга России: Ростовской области, Краснодарского края и Калмыкии. Основная задача созданной структуры - формирование инклюзивного образовательного пространства в вузах, повышение качества и доступности высшего образования для людей с инвалидностью.

Есть вопросы об инклюзивном образовании? Задайте их по телефону колл-центра при Южном федеральном университетеФото: Илья БОГОМОЛОВ

В числе основных направлений работы ресурсного центра: сопровождение вузов, повышение компетентности педагогов, подготовка волонтеров, выпуск учебно-методических материалов, психолого-педагогическое сопровождение студентов с особенностями здоровья, содействие трудоустройству выпускников, профориентация школьников, а также предоставление им информации о тех вузах, где развивается инклюзивное образование.

Есть вопросы об инклюзивном образовании? Задайте их по телефону колл-центра при Южном федеральном университетеФото: Илья БОГОМОЛОВ

- Не секрет, что люди с ограниченными возможностями здоровья нередко замыкаются в узком кругу близких и не спешат выходить в мир, - говорит руководитель ресурсного учебно-методического центра Южного федерального университета по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья Лариса Александровна Гуттерман. - Для тех ребят, кто только готовится получать профессиональное образование, это грозит тем, что они могут выбрать не тот путь, который бы хотели пройти на самом деле. Будучи не уверены в своих силах, они зачастую идут в училища и техникумы, игнорируя вузы. И совершенно напрасно! Потому что именно в сфере высшего образования сейчас создаются все условия для инклюзивног

Есть вопросы об инклюзивном образовании? Задайте их по телефону колл-центра при Южном федеральном университетеФото: Илья БОГОМОЛОВ

о обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Где, как и чему могут научить таких ребят? Какие вузы готовы предоставить все возможности для качественного образования? Какую специальность можно получить в зависимости от особенностей своего здоровья? Какие документы собрать при поступлении в вуз? Как пройти тестирование? Какие созданы условия для обучения? Где впоследствии применить свои способности и эффективно трудоустроиться? Все подробности об этом можно узнать, позвонив по телефону 8 (800) 550-63-11 в специально созданный call -центр - «сердце» ресурсного центра. Здесь работают два приветливых оператора, основная функция которых - предоставление по телефону разнообразной информации о деятельности ресурсного центра.

Сотрудники call-центра готовы дистанционно проконсультировать по вопросам инклюзивного образовательного пространства всех, кого это интересует: преподавателей, студентов, будущих абитуриентов и их родителей. За время работы call-центра за помощью к операторам обратились более 400 человек, из них более 260 - представители подведомственных ресурсному центру вузов. Наибольшее количество звонков поступили в период приемной кампании.

Помимо консультантов, в структуре call -центра предусмотрены штатные единицы психолога и социального педагога, а также предоставляется юридическая помощь. Записаться к этим специалистам на личный прием можно как по телефону, так и онлайн - с помощью удобной формы на сайте ресурсного центра https://rumc.sfedu.ru. В удобное время специалисты проконсультируют обратившегося по любым возникшим вопросам в их компетенции. Приемная находится на территории кампуса Южного федерального университета в г. Ростове-на-Дону по адресу: ул. Зорге, 21.

Кстати, на сайте ресурсного центра собрана максимально полная информация об инклюзивном образовании: интерактивная карта, перечень вузов с инклюзивным образованием, выбор специальностей, список необходимых документов, условия проживания в общежитии и многое другое. С помощью сайта можно следить за анонсами мероприятий и принимать в них активное участие. В частности, ребята с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием участвуют в творческих олимпиадах, спартакиадах, а также в проектных сменах, которые регулярно организуются Южным федеральным университетом. Таким образом будущие абитуриенты включаются в жизнь вуза и убеждаются в том, что они смогут здесь учиться.

Но главное, что в результате они имеют четкое представление, соответствуют ли их возможности выбранному направлению или следует скорректировать свою образовательную траекторию. В качестве примера можно привести множество историй, когда ребята имеют возможность обучаться именно тому, что им нравится. Так, среди студентов Академии архитектуры и искусства ЮФУ есть девушка с заболеванием опорно-двигательного аппарата. В силу своих особенностей она может держать кисть только во рту, но это не мешает ей писать превосходные картины, изучать живопись и получать высшее образование. Девушке предоставлено специальное помещение на территории кампуса ЮФУ, где она проживает вместе с мамой.

Количество студентов, обучающихся по программам инклюзивного образования, из года в год растет. В 2017 году таких ребят в партнерской сети ресурсного центра было порядка 700, а в 2018 году их уже насчитывалось 1 118 человек. Причем кто-то поступает по 10%-й квоте, которая выделяется по всем направлениям подготовки. Но есть и те, кто борется за бюджетное место на общих основаниях. Все они должны преодолеть определенные пороговые баллы при поступлении, а впоследствии успешно учатся и трудоустраиваются по профессии.

- Наша задача - исходя из особенностей таких студентов создать условия для получения ими качественного образования, - говорит Лариса Гуттерман. - Доступная среда - один из элементов такой системы. Наряду с этим особое значение имеют технологии и методы работы, которыми должны владеть преподаватели. Для нас важно, чтобы студенты с ограниченными возможностями здоровья освоили профессиональные компетенции наравне со всеми и стали востребованы на рынке труда. Несмотря на достаточно высокие требования к выпускникам, мы стараемся нивелировать сложности процесса обучения, которые возникают у ребят с теми или иными нарушениями. Сейчас технические средства настолько широко внедрены в практику вузов, это помогает сгладить трудности. Мы и большая часть наших вузов-партнеров готовы обучать таких студентов. Поэтому приходите к нам, мы вам рады и ждем вас!

КСТАТИ

Какие вопросы можно задать специалистам колл-центра:

- нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования

- довузовская подготовка

- профориентация

- условия доступности высшего образования

- трудоустройство

- адаптированные образовательные программы

- организация обучения

- сопровождение и поддержка обучающихся

- внеучебная и волонтерская деятельность

- постдипломное сопровождение выпускников

- организация и содержание практики для обучающихся

- мониторинг качества и доступности высшего образования

- нарушение прав инвалидов при поступлении

- льготы при поступлении в вуз

- организация вступительных испытаний для абитуриентов

- перечень документов для приемной комиссии

- порядок зачисления инвалидов

- заселение в общежитие

Телефон колл-центра: 8 (800) 550-63-11.

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