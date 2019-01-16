Ростовский блогер, подавший в суд на Дудя и Ивлееву, удалился из соцсетей

В сети набирает силу хайп, вызванный иском в Мещанский суд Москвы от некого гражданина Бестаева А.А. к известному блогеру Юрию Дудю и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Обращение зарегистрировано в конце декабря 2018 года, и истец якобы требует с популярных медийных персон по 50 миллионов рублей за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. Очевидно, что речь идет о скандальном интервью Ивлеевой Дудю, которое вышло на YоuTube еще 21 августа прошлого года. Вот только чем оскорбили звезды Интернета гражданина Бестаева?

Скрин с сайта Мещанского районного суда Москвы.

Блогосфера уже ответила на этот вопрос. Оказалось, что истец - блогер из Ростова-на-Дону Артур Бестаев, который на своих страницах в социальных сетях публиковал множество постов в поддержку президента Владимира Путина. В сентябре он создал петицию как раз об интервью Ивлеевой с требованием удалить видео Дудя из общего доступа и больше его не распространять.

- С 58-ой минуты данного интервью на вопрос Юрия Дудя: "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?" Ивлеева ответила: "Ты не за...ся?" Считаю невозможным такое высказывание в адрес Президента Путина от кого бы то ни было, учитывая его труд, заслуги и результаты работы на благо России и мира на Земле, - написал Бестаев в своей петиции.

Ивлеева - про Элджея, секс и пластику.вДудь

Правда, этот документ не набрал внушительного количества подписей. Порог в 50 голосов был преодолен всего сутки назад, когда про иск блогера стали писать СМИ. В то же время в комментариях под инициативой, накопилось множество оскорбительных сообщений в адрес ее автора. Похоже, что, не добившись поддержки общественности через петицию, Артур решил привлечь к себе внимание через суд. Но теперь, когда ему это удалось, оказалось, что аккаунты блогера в социальных сетях удалены, либо доступ к ним ограничен. Последняя активность - 2 января. Поэтому пока не удается связаться с блогером, чтобы уточнить у него, зачем он пошел судиться со звездами.

Тем временем, иск Бестаева оставлен без движения. Дата рассмотрения дела не назначена. Юристы в сети комментируют, что обращаться в суд о защите своих чести и достоинства президент, по логике вещей, должен был сам. Общественность удивляются, почему интересы главы государства представляет малоизвестный ростовский блогер.