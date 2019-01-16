2019-01-16T13:07:55+03:00
Общество

Снег, дождь, гололед: донские спасатели распространили штормовое предупреждение из-за непогоды

В течение 16 и 17 января ожидаются сильные осадки и гололед
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области ожидают снег с дождем и сильный ветер.В Ростовской области ожидают снег с дождем и сильный ветер.
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Спасатели распространили штормовое предупреждение из-за непогоды. Ссылаясь на синоптиков, они сообщают, что в течение суток (16-17 января) ожидаются сильные осадки - снег, дождь, гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Это может привести к увеличению числа аварий, падению сосулек и снега с крыш, деревьев, рекламных конструкций и обрывам ЛЭП. Жителей просят быть осторожнее, не забывать, что в такую погоду увеличивается число травм.

- Рекомендуем всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, - предупреждает УГИБДД Ростовской области.

Дорожники сообщили, что в связи с непогодой уже перешли на режим повышенной готовности, они будут круглосуточно дежурить на трассах, контролируя ситуацию в том числе с помощью спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.

- Для расчистки и обработки проезжей части противогололедным составом задействовано 37 машин, - пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Вся техника, задействованная в содержании автодорог, оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу техники в режиме реального времени.

В свою очередь, дорожники просят водителей не создавать препятствий для работы техники.

ВНИМАНИЕ!

МЧС России по Ростовской области рекомендует жителям и гостям Дона:

- по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте;

- не парковать машины вблизи рекламных щитов и под деревьями, кроны которых могут не выдержать под тяжестью снега и сломаться;

- соблюдать скоростной режим на дорогах области.

В случае нештатной ситуации звонить на 101

Телефон доверия Главного управления: 239 99 99

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