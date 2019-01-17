Начало нового года принесло приятные новости: в январе был обнародован рейтинг Топ-100 лучших вузов России, в котором достойное место занял Южный университет (ИУБиП). На протяжении многих лет он является одним из самых инновационных вузов России, и теперь этому есть официальное подтверждение. По результатам мониторинга Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, Высшей школы экономики и компании Яндекс, удалось сопоставить вузы и направления между собой. В полученном рейтинге Южный университет (ИУБиП) по качеству приема занял 1 место среди частных вузов Юга России, вошел в 5 лучших вузов Ростовской области, 20 лучших частных вузов России и в 100 лучших вузов России из 1 000 существующих. Прокомментировать это событие мы попросили ректора Имрана Акперова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/686703" frameborder="0"></iframe> Южный университет (ИУБиП) вошел в сотню лучших вузов России.Занять топовые позиции позволила многолетняя успешная работа и выбранная стратегия цифровизацииИлья БОГОМОЛОВ

- Имран Гурруевич, как вы оцениваете результаты проведенного исследования?

- В последнее время Минобрнауки и Рособрнадзор делают очень многое для того, чтобы повысить качество подготовки в высшей школе. В частности, образовательное поле очищено от вузов-однодневок. Кроме того, впервые в новейшей истории России проведен подобный мониторинг, который позволил определить качество обучения в университетах и получить полную картину ключевого сегмента отечественного высшего образования. Сделан объемный анализ и дана конкретная оценка деятельности вузов. Критерием для этого послужило качество приема. Был определен средний бал ЕГЭ поступающих, и это действительно отразило реальную картину системы высшего образования сегодня. Мы, безусловно, рады, что попали в Топ-100 лучших вузов России, это достойное признание наших достижений за последние 25 лет. На Юге России очень сильная конкуренция среди вузов, и мы гордимся, что заняли в этом списке лидирующие позиции.

- Это действительно хороший результат. Но за счет чего вам удалось достичь такого признания?

- Изначально в стратегию нашего вуза было заложено повышение качества образования и подготовка высококлассных специалистов. Мы год за годом к этому шли. Очень многое сделано по совершенствованию менеджмента университета, организации учебного процесса, повышению качества образовательного контента. Наши студенты, аспиранты, педагоги активно участвуют не только в учебном процессе, но и в научных конференциях.

Сегодня у нас обучаются около 5 000 человек - мы небольшой вуз, и это дает нам широкие возможности для мобильности. Наша концепция - это «антиконвейер». Мы считаем, что сегодня в крупных образовательных агломерациях невозможно готовить хороших специалистов и выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. Выбранная нами стратегия себя оправдывает: у нас нет многотысячной армии студентов, но каждый из них может стать успешным. Для этого у нас в вузе есть все необходимые ресурсы.

- Ваш вуз имеет репутацию инновационного. А в чем это проявляется?

- Инновационность была заложена в нашу стратегию. Потенциал частного сектора очень высокий, и российская система образования будет впереди, когда драйверами развития станут частные вузы. Образование - это довольно консервативная область, но в современном мире невозможно погрязнуть в традиционности. История таких известных университетов, как Гарвард, Оксфорд и многих других, говорит о том, что, несмотря на свой авторитет, они продолжают развиваться и корректировать свою стратегию. Мы тоже никогда не сидим на месте. Наоборот, каждый день доказываем, что мы лучшие, и хорошо понимаем, что наша сила в нашей мобильности. Мы способны быстро меняться, реагировать на запросы общества и продолжаем внедрять новейшие технологии в образовательный процесс, что позволило нашему университету сделать колоссальный рывок на российском образовательном рынке. Южный университет (ИУБиП) первым на Юге России внедрил кредитно-модульную систему обучения, позволившую объективно и эффективно оценивать уровень подготовки студентов. Мы активно развиваем обменные программы с зарубежными вузами, так что у наших выпускников есть возможность получить диплом международного образца.

- В 2019 году вы запускаете новый инновационный проект «Первый цифровой». Что он подразумевает?

- Университеты привычного всем формата давно себя исчерпали, поскольку меняются не только образовательные технологии, но и список специальностей подготовки. Цифровая эпоха требует от нас инновационности, и мы делаем это не ради красного словца. Мы хотим полностью перевести образовательный процесс на цифровые технологии, которые сделают его более эффективным. В рамках своего проекта мы запускаем новый сайт, а также открываем для работодателей доступ к электронному портфолио студентов и преподавателей. Студентов ждут лекции в онлайн-формате, обновленная киберарена с новыми технологиями, медиастудия, академия цифрового развития, цифровая школа совместно с компанией «Ростелеком» и еще много всего интересного. Сегодня мы создаем областной методологический центр формирования цифрового сознания и пытаемся найти те специальности, которые будут опираться на новые технологии. Хотим воплотить цифровую трансформацию и дать новый толчок развитию частного образования в России.

- Расскажите подробнее о проектах в области цифровых технологий, которые вы реализуете совместно с различными ведомствами.

- Мы сегодня очень серьезно развиваем это направление. Подписано соглашение с областной налоговой службой, совместно с которой проводится важнейший проект - формирование цифрового сознания налогоплательщиков путем создания сети консультационных пунктов. Вместе с компанией «Ростелеком», министерством образования и школами Ростовской области мы сегодня делаем еще один интересный проект - формирование системы реализации цифровых стартапов школьников. Очень хотим, чтобы к нам пришли учиться уже подготовленные дети, нацеленные на успех.

- Что бы вы посоветовали нынешним абитуриентам: куда пойти учиться и на кого?

- В прошлом году мы провели эксперимент, который продолжим и в этом году. Суть его в том, чтобы предлагать ребятам учиться не на конкретные специальности, а получать определенный набор профессиональных компетенций, которые позволят им быть успешными в выбранной области. Если хотите быть успешными, приходите в Южный университет (ИУБиП)!