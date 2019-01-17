Благотворительный фонд «Система» и Агрохолдинг «СТЕПЬ» подарили новогодний праздник тысяче нуждающихся детей из Ростовской области и Ставрополья

23 декабря в Сальском районном дворце культуры им. Р.В. Негребецкого и 21 декабря в центральном дворце культуры г. Ипатово Ставропольского края под эгидой Благотворительного фонда «Система» состоялись новогодние благотворительные представления для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. В атмосферу праздника окунулись без малого тысяча подростков и малышей.

На новогоднюю благотворительную елку при организационной помощи министерства труда и социального развития Ростовской области, а также администрации Сальского района и Ипатовского городского округа Ставропольского края заботливые взрослые привезли детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из многодетных семей и семей с низким достатком.

Фото: Федор Ларин

Цель проекта - внести вклад в социальную адаптацию ребят за счет эмоционального вовлечения, особенно сильного именно благодаря театрализованным постановкам. Наблюдая за представлением, ребята получили яркий, непосредственный опыт сопереживания, который позволяет развивать эмоциональную сферу и важнейший навык понимания других людей. А значит, справляться со страхами и беспокойством, которые часто свойственны детям с отрицательным социальным опытом, и лучше находить общий язык с другими людьми.

Сами новогодние представления детям из Ростовской области и Ставропольского края подарил Благотворительный фонд «Система» при организационной поддержке Агрохолдинга «СТЕПЬ» (входит в АФК «Система») и одного из его ключевых партнеров - кондитерской фабрики «Мишкино», обеспечившей традиционные сладкие подарки. Ростовский филиал ИД «Комсомольская правда» второй год подряд выступил информационным партнером благотворительной акции.

Фото: Федор Ларин

Следует заметить, что в 2018 году АФК «Система» заняла первое место в одиннадцатом ежегодном федеральном рэнкинге «Лидеры корпоративной благотворительности», который составляют ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», международная аудиторско-консалтинговая сеть фирм PwC и деловая газета «Ведомости».

«На протяжении последних лет корпорация поддерживает стабильный уровень социальных инвестиций, направляя на благотворительные цели свыше 1 млрд рублей в год. В конце 2017 года мы кардинально пересмотрели стратегию фонда с фокусом на поиск и внедрение инновационных технологических решений для преодоления социальных проблем», - заметила Анна Янчевская, президент Благотворительного фонда «Система».

«Компания сформулировала свою четкую социальную позицию и последовательно ее развивает через широкую сеть партнерств с некоммерческими организациями, реализующими социальные проекты в области здравоохранения и социальной защиты. Открытая позиция компании позволяет ей оказывать содействие решению широкого круга задач от профилактики рака груди до качественной медицинской помощи одиноким пожилым людям. Идеальный пример, когда компетенции бизнеса и НКО дают плодотворные результаты, повышая качество жизни граждан», - прокомментировала Татьяна Евлампиева, заместитель начальника отдела проектов межсекторного взаимодействия Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России.