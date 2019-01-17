Крещенские службы в Ростове-на-Дону 2019: расписание богослужений. Уже на этой неделе во всех храмах Ростовской области пройдут богослужения с освящением воды. У каждого есть свой сайт, там же указано расписание. Кроме того, официально в донской столице оборудуют девять купелей, где будут находиться не только медики и спасатели, но и священнослужители.

В главном Кафедральном соборе в Ростове-на-Дону служба начнется в 09:00 18 января с участием Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. А в 17:00 - Всенощное бдение. На следующий день - 19 января, в девять часов утра службу также проведет Владыка.

Уже на этой неделе во всех храмах Ростовской области пройдут богослужения с освящением воды.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

«ПРОВОДИТЬ ПРАЗДНИК В ЦЕРКВИ»

- Нужно не забывать, что праздники это не только часть какого-то фольклора, - рассказал пресс-секретарь владыки Ростовского и Новочеркасского Меркурия Игорь Петровский. - Церковное торжество имеет под собой основу духовной силы и содержания: именно они действуют в человеке, а не просто какие-то водные стихии или экстремальные забавы.

Незыблемым остается единственное и самое основное правило - это проводить праздник не праздно. Церковный праздник надо проводить в церкви. Если человек в этот день простоит за водой или пойдет купаться в проруби, но при этом проигнорирует церковное богослужение и самое главное проигнорирует причастие Святых Христовых Тайн, то его купание и отношение к воде - может иметь какой угодно смысл, но только не христианский.

Официально в донской столице оборудуют девять купелей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ»

- У нас Пасха - яйца и куличи, Рождество - индейка, а Крещение - погружение в воды, - продолжает Игорь Павоович. - Это любопытно, дает драйв, но само по себе далеко от сути торжества. Если мы выкидываем из праздника Христа, а оставляем какие-то булки, яйца и воду из под крана, то ничего хорошего ни обществу, ни самому человеку это никогда не принесет. В христианский праздник нужно помнить о Христе и его заповедях, его силе. Самая величайшая его заповедь - Заповедь о любви, самое великое таинство - Таинство святого причастия. Поэтому идеально в этот день для христианина прийти в храм, принести покаяние, причаститься, набрать святую воду, а вечерком - для тех, кто желает - окунуться в проруби. Но можно и без погружения.

Поэтому самое главное - нужно прийти ко Христу в церковь, причаститься, исповедаться. Исповедь и причастие будет самым правильным из всего времени препровождения данного праздника, а крещенское купание это дополнительный вариант - десерт.

Нужно не забывать, что праздники это не только часть какого-то фольклора. Фото: ГОПАЛО Ольга.

ТРАДИЦИИ НЕ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ

- Надо сказать, что, если святая вода это древнейшая традиция, то купание это совсем новодел, который появился не более ста лет назад: в древних текстах мы ничего не находим об этом, Древняя Русь ничего не знала об этих купаниях в мороз, - говорит Игорь Петровский. - Мы купания в холодной воде не опровергаем. И во многих приходах, которые находятся вблизи водоемов, его поддерживают и священники освящают воды.

Но повторяю, что если относится к ним как к вершине всего крещенского праздника, то совершенно очевидно - никакой пользы для здоровья и духа это не принесет и будет совершено на страх и риск человека. А вот если купание с христианскими мотивами и пониманием того что происходит, а не просто за компанию, и уж тем более не в состоянии алкогольного опьянения - тогда благодать и коснется жизни, души и тела человека.

Святая вода это древнейшая традиция, то купание это совсем новодел, который появился не более ста лет назад.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещенские проруби 2019 в Ростове-на-Дону: где можно купаться, адреса купелей, время работы

В разных районах города будут организованы девять купелей, где будут дежурить, в том числе и представители экстренных служб региона, и медики.(подробности)

КСТАТИ

Погода на Крещение 18-19 января 2019 в Ростове-на-Дону: дождь и плюсовые температуры

Если верить синоптикам, то впереди нас ждут дождь и плюсовые температуры. Морозов на Крещение не ожидается. Так, в пятницу, 18 января, днем воздух прогреется до плюс двух градусов тепла.(подробности)