Супруга моряка из Таганрога, захваченного нигерийскими пиратами: Рома жив — и это сейчас главное!

Нигерийские пираты, захватившие в Гвинейском заливе шестерых российских моряков из экипажа морского контейнеровоза MSC Mandy, наконец-то вышли на связь — в смысле, потребовали выкуп за их освобождение.

СЕЙЧАС ИДЕТ ТОРГ

- Да, так и есть: они объявили о себе, эту информацию сообщили из диппредставительства РФ в Бенине, - рассказал «Комсомольской правде» координатор ITF (Международная федерация транспортных рабочих) в России Сергей Фишов. - Понятно, что не сами пираты, а их представители. Сейчас идет этап переговоров. Обычно в таких случаях от имени судовладельца их (с пиратами) ведут посредники, имеющие подобный опыт, не раз уже участвовавшие в таких делах — как правило, их конторы дислоцируются в Африке. Оговариваются сумма выкупа, условия передачи денег и людей. Это довольно сложный процесс, идет торг.

По его словам, в подтверждение тому, что моряки живы и здоровы, бандиты позволили поговорить по телефону с судовладельцем (MSC — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся морской перевозкой контейнеров, основана и управляется итальянцами, но имеет штаб-квартиру в Швейцарии) капитану судна. Он и сообщил последние новости — о состоянии захваченных моряков.

- Это правда, - подтвердила «КП» эту информацию Анна Иванова - супруга Романа Иванова, моряка из Таганрога. - И, конечно, это очень здорово. Состояние ребят более-менее нормальное. Живы, это главное. И хорошо, что мы получили хоть какую-то информацию о них. Но сам Роман не звонил, к сожалению...

Впрочем, в том, что с моряками — по крайней мере, на настоящий момент — все в порядке, ничего удивительного нет: как пояснил Сергей Фишов, пираты обычно стараются не причинить им вреда — вроде как берегут «товар».

ОБМЕН ПРОЙДЕТ БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМА

- Хотя условия содержания, как правило, плохие — пленников они отправляют на континент, в свои лагеря в джунглях, помещают их в палатки или землянки: может быть, для них, нигерийских пиратов, это и считается нормальным, но мы, европейцы, конечно, имеем на этот счет другое мнение, - говорит координатор ITF в РФ. - Переговоры обычно длятся месяц. То есть 2-го января ребят захватили, и вот теперь они вышли на связь.

Кстати, Фишов подтверждает версию источника «КП» о том, что пираты имеют нечто вроде своей разведки, которая определяет заранее, на какое судно им нападать: отслеживают их в портах, куда заходят суда, берут на заметку, а потом уже, в удобном месте, поближе к берегу на моторных лодках к «объекту» направляется пиратская группа захвата:

- Быстрая, маневренная лодка — вооруженные люди, молниеносный абордаж, и все, - объясняет Фишов. - Причем, заметьте, и сейчас они взяли не два-три человека и не десять, а шестеро — это, из практики, такая «квота», образно говоря, у них. И оставляют на судне тех, кто может вести его дальше: штурмана, механиков.

По его мнению, афишировать дату обмена людей на деньги (суммы никогда, между прочим, не озвучиваются: расплачивается сам судовладелец — впрочем, такой риск изначально предполагается, хозяева кораблей их изначально страхуют) никто не будет.

Как сообщили «КП» в Российском профсоюзе моряков со ссылкой на данные Центра сообщений о пиратстве IMB, в 2018-м произошло более двухсот инцидентов, связанных с нападением на суда и вооруженными ограблениями, и по-прежнему пальму первенства по опасности удерживает Гвинейский залив.

ГВИНЕЙСКИЙ ЗАЛИВ - САМАЯ ОПАСНАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ ДЛЯ МОРЯКОВ

- Всплеск в этом регионе пришелся на последний квартал прошлого года. Количество сообщений о нападениях в акватории между Кот-д'Ивуаром и Конго увеличилось в два раза: здесь пираты угнали шесть судов, 13 из 18 – обстреляли. На долю Гвинейского залива приходятся и другие печальные показатели: преступники взяли в заложники 130 моряков, 78 человек из 83-х – с целью получения выкупа, - уточнили в РПСМ. - В четвертом квартале прошлого года члены экипажей, захваченные пиратами далеко за пределами территориальных вод Нигерии, были доставлены именно в эту страну: зафиксировано 41 похищение. Вооруженные бандиты выходят в море и нацеливаются на крупные суда: сухогрузы, контейнеровозы и суда общего назначения в дополнение к локальным атакам на танкеры и рыбацкие лодки.

КОНКРЕТНО

Кто находится в плену у пиратов

Всего на MSC Mandy, атакованного пиратами в ночь с 1 на 2 января, находились 24 члена экипажа - и практически все (за исключением одного, с украинским паспортом) это были граждане РФ.

Итак, похищены: капитан Андрей Иванов, старший помощник Андрей Свитин, третий помощник Александр Симонов, боцман Игорь Телешин, сварщик-флиттер Роман Иванов и кок Андроник Григорян.

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По словам коллег пленных, сейчас похищенных держат в джунглях и не применяют к ним пыток, потому что тогда «бизнесу по-нигерийски» придет конец (подробности)