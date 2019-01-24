2019-01-24T09:28:33+03:00
Общество

Двое погибли: В Ростове-на-Дону на Темернике столкнулись маршрутка и Huyndai

В четверг, 24 января, в донской столице синоптики обещают страшный гололед
Ольга ГОПАЛО
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Дорожное происшествие произошло на улице Армянская, что в районе микрорайона Темерник. Фото: ГУ МВД России по РО.Дорожное происшествие произошло на улице Армянская, что в районе микрорайона Темерник. Фото: ГУ МВД России по РО.
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Рано утром в четверг, 24 января - примерно в 4:43, в Ростове-на-Дону случилась страшная авария. Дорожное происшествие произошло на пересечении улиц Армянская и Каракумская, что в районе микрорайона Темерник. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, столкнулись пассажирская маршрутка под номером 18 "Мкр. Суворовский - Сельмаш" и легковой автомобиль марки Huyndai.

Столкнулись пассажирская маршрутка и легковой автомобиль марки Huyndai. Фото: ГУ МВД России по РО. Фото: ГУ МВД России по РО.

Столкнулись пассажирская маршрутка и легковой автомобиль марки Huyndai. Фото: ГУ МВД России по РО. Фото: ГУ МВД России по РО.

По предварительным данным, легковушка пыталась сделать разворот, во время которого и произошло столкновение.

Известно, что в аварии пострадали 30-летний водитель и пассажир иномарки. Приехавшие на место врачи скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшим. Травмы, которые они получили, оказались несовместимыми с жизнью.

В микроавтобусе в этот момент не было пассажиров.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

Рано утром в 4:45 в четверг, 24 января, в Ростове-на-Дону случилась страшная авария. Фото: ГУ МВД России по РО.

Рано утром в 4:45 в четверг, 24 января, в Ростове-на-Дону случилась страшная авария. Фото: ГУ МВД России по РО.

К слову, накануне Управление ГИБДД по региону обратилось к водителям с предупреждением об ухудшении погодных условий. Синоптики обещали в донской столице сильный гололед. В ведомстве попросили быть участников дорожного движения внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим.

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