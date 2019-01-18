В Ростове-на-Дону сосед-нудист держит в страхе весь дом

Жители дома на проспекте Нагибина боятся как бы чего не случилось. Об этом в социальных сетях рассказала одна из них. Которая опубликовала пост про своего соседа, вдобавок приложив к нему и фото мужчины в неглиже. По словам ростовчанки, именно так ее сосед встречает тех, кто приходит к нему в квартиру.

«ТАРАКАНЫ ПО ВСЕМУ ДОМУ»

- Мы, жильцы дома на Нагибина, 37 на грани нервного срыва, властям достучаться невозможно, обращались официально в 11 инстанций города, - написала она. - Одни отписки. Жилец нашего подъезда в квартире устроил бомжатник. С мусорных жбанов несет все в квартиру, тараканы распространились уже по всему шестиподъездному дому. Мы боимся за жизнь, чтобы не дай Бог не было беды, как в Шахтах. Люди, помогите!

Под этой Интернет-жалобой уже сотни комментариев. Люди делятся подобными случаями.

- У нас была такая, - написала там одна из подписчиц. - Ее в какой-то момент признали ненормальной. Назначили кого-то из ее родни опекунами. И где-то было прописано, что она может быть опасной. В итоге, ей обрубили весь газ. Она питалась по талонам в столовой.

«ЛУЧШЕ ПОМОГИТЕ ЧЕЛОВЕКУ»

Однако были и те, кто встал на сторону своеобразных соседей:

- Лучше помогите человеку, возможно он где-то ошибся и повернул не туда.

Или:

- Так он же не опасен, в том-то и дело. Это его частная собственность, он мирно живет в своей квартире и держит там то, что считает нужным. А представьте, если будет такая практика и вы не понравитесь по какой-то причине своим соседям? Может, книги ваши не понравятся, или вещи, или поведение. Вас тоже можно будет выселить из своей собственности по запросу каких-то людей живущих по соседству?

Но и поддерживающих автора Интернет-жалобы тоже не мало:

- У нас в большинстве случаев принято отворачиваться от такого рода проблем. Муж бьет жену в соседней квартире - пусть сами разбираются. В итоге он забивает жену насмерть. Педофилов выпускают на свободу и те совершают очередные преступления. Рядом в квартире живет больной на голову, который может убить человека в любой момент. А в данном случае сосед, из-за которого страдает весь дом: в лучшем случае результаты его образа жизни тараканы, в худшем - пожар от сигареты или взрыв газа. Вот и вся правда жизни. Такие люди должны содержаться в специализированных заведениях.

СНАЧАЛА В ПОЛИЦИЮ, ПОТОМ В СУД

У правозащитников на этот счет такое мнение.

Как рассказал «КП-Ростов» ростовский юрист Павел Губин, разобраться с соседом-неряхой сложно, но можно. Правда, придется приготовиться к тому, что это достаточно трудоемкий процесс.

Вначале жильцам нужно вызвать участкового, который, например, зафиксирует в протоколе неприятный запах и антисанитарию, мешающие жильцам жить. Если дело с мертвой точки не сдвинется, то второй вариант - подавать на такого соседа иск в суд с требованием его принудительно лечения в стационаре. Но для этого надо заручиться как минимум свидетелями, которые подтвердят вашу точку зрения. Есть еще один путь: найти его родственников, которые могут взять опеку, забрать к себе или поместить в медучреждение. Ну, и наконец, еще один момент: сосед может быть должником по коммунальным услугам, значит через Управляющую компанию и администрацию его можно попытаться выселить в другое жилье.

Кроме того, Управление Роспотребнадзора региона или Управляющая компания в соответствии с подтвержденной жалобой жильцов могут провести дезинфекцию в доме.

К слову, чиновники уже отреагировали на жалобу жильцов в Интернете. Сообщается, что районная администрация направила письмо в полицию, чтобы те провели проверку по факту нарушения правопорядка собственником квартиры этого дома.

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