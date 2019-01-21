В Ростове-на-Дону водитель пытался руками остановить неуправляемый автобус, покатившийся на пешеходов

Инцидент произошел в самом центре Ростова-на-Дону — на Соборной площади, напротив главного храма региона, кафедрального собора, средь бела дня в воскресенье, 20 января: громадный новенький автобус, одни из двухсот, закупленных городом к ЧМ-2018, неожиданно покатился назад, когда водитель вышел на улицу на конечной остановке перекурить.

Тот попытался его было остановить руками, но куда там! - 18-тонная махина продолжила свободно ехать назад, бортанув по пути другой припаркованный автобус, в сторону пешеходной зоны и остановилась, только снеся по пути дорожный знак и разворотив гранитную кадку-клумбу.

- На самом деле, просто повезло, что это был выходной, а не будний день — там же и людей, и машин всегда полным-полно, - говорит пенсионерка Татьяна Ивановна, ставшая свидетельницей случившегося, возвращаясь со службы из храма. - Я на остановку шла, и тут народ как закричит вокруг — я испугалась, жуть! Гляжу, а по дороге автобус катится, сам по себе, внутри за рулем никого, а шофер-то, бедолага, рядышком бежит — держится за стекло, притормозить его хочет. Потом — ба-бах, уперлась во что-то эта громадина! Водитель, весь белый, рванул молнией назад: смотреть, не задавило ли кого! Его дальше водой отпаивали — руки трясутся, зуб на зуб не попадает, натерпелся, касатик!

В автотранспортном предприятии пообещали разобраться в том, что случилось (шофер-то, говорят, опытный — не первый десяток лет за рулем), в ГИБДД — проведут проверку, чтобы выяснить, в каком состоянии находилась и техника, и водитель.

На самом деле, еще повезло, что это был будний день, а не выходной: обошлось без жертв. Фото: ВК, паблик "Ростов Папа".

А специалисты, с которыми пообщалась «Комсомольская правда», объясняют случившееся тем, что техника стала слишком... умной.

- Автобусы — современные, их производят на базе Камского автозавода в Набережных Челнах, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» сотрудник одного из городских предприятий, у которых в автопарке есть такие машины. - Движки там неплохие, кондиционер есть, коробка передач автоматическая, ездить — одно удовольствие. Но есть нюансы, о которых нередко забывают как раз опытные водители. Там стоит электрический ручной тормоз: подъехал на остановку, нажал — и смотришь, чтобы пассажиры вышли-зашли. И как только все двери закрываются, он автоматически снимается. Так вот, бывает, что, с непривычки, поставив на ручник, шоферы выходят — и закрывают, конечно, за собой водительскую дверь: перекурить на конечной, кофейку попить, пирожок скушать и т. д. Ну и все: едва дверь закрылась, ручной тормоз тут же и разблокируется.

Собеседник «Комсомолки» рассказал, что еще в первые дни, как поступил новый транспорт, уже на стоянках автопредприятий потрепались именно по этой самой причине изрядное количество автобусов — не сильно, закрасили-замазали, никто ничего особо не заметил. А шоферы тем временем «изобрели» свой водительский лайфхак, как избегать таких проблем.

- Стали вытаскивать из блока управления, который в салоне находится, один предохранитель, обеспечивающий контакт ручного тормоза с водительской дверью — и все нормально, - объясняет специалист. - Но проблема в том, что технари, проверяя машины (как правило, в ночное время), время от времени, увидев, что нет предохранителя, ставят взамен новый. И водила, сев с утра за руль, сделав пару-тройку кругов, устав и не зная, что все система приведена, что называется, в заводское состояние, попадают на такие вот неприятности.

Водителю, вероятно, придется оплачивать ущерб за свой счет. Фото: ВК, паблик "Ростов Папа".

Кстати, тот инцидент — действительно, уже не первый в Ростове-на-Дону. Месяца полтора назад в аналогичной ситуации, когда автобус покатился, снявшись с ручника (только не назад, а вперед, в сторону уклона), водитель, пытавшийся его остановить, попал под колеса и погиб.

- В таких случаях они пытаются геройствовать, чуть не собой пытаясь остановить машину, потому что знают, что за все убытки им самим и придется расплачиваться, - объясняет собеседник «КП». - Так что ничего удивительного, что и в этот раз шофер, лопухнувшись, пытался, в азарте, остановить громадину руками.

Добавим, что ущерб, причиненный автобусом муниципалитету (разбитую клумбу и снесенный знак), придется возмещать предприятию, которому принадлежит автобус.