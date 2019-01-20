Точно без пластики? Супруга телеведущего Дмитрия Диброва показала свою фотографию десятилетней давности

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва (оба родом из Ростова-на-Дону) не устояла перед новым движением в социальных сетях. Мама троих детей опубликовала снимок десятилетней давности.

- Я с вами! Жду комментарии друзья, - написала «Миссис Россия 2017». - Как видите, на мне ни одной пластики нет! Зубы тоже родные. Для тех кто сомневался. Губы без уколов!

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Подписчики забросали ростовчанку комплиментами (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены) : «Все впереди. Будет и пластика и все остальное! Время... Никого не щадит.. Сначала рождение детей обновляет кровь и даёт красоту и женственность. А с возрастом начинаем понимать, что дети вытянули все соки и витамины», «Полина, какая же ты красотка!», «Точно без пластики?», «С челкой провинциалка, третье фото слево супер, сейчас глаза хитрей стали», «Совсем не изменились! Красавица», «Красивая на всех фото не видно разницы в возрасте».

Напомним, модель Полина Наградова окончила престижное учебное заведение, получив экономическое образование, ей прочили успешную модельную карьеру, но она выбрала семью. С будущим супругом девушка познакомилась на конкурсе красоты, где она была участницей, а Дмитрий Дибров - член жюри. Они официально оформили свои отношения десять лет назад. Пара воспитывает троих сыновей - Александра, Федора и Илью. В интервью ростовчанка не раз подчеркивала, что считает материнство своей главной работой, хотя два года назад она завоевала корону«Миссис Россия 2017».

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