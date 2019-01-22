2019-01-22T12:42:45+03:00
Общество

"По ночам она кричала "Мама!": из больницы выписали двухлетнюю малышку, потерявшую мать при взрыве в Шахтах

С момента взрыва газа в девятиэтажке прошло больше недели [аудио]
Ольга ГОПАЛООксана АРТЕМОВА
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На днях из Ростовской детской областной больницы выписали двухлетнюю малышку, которой первой спасли из под завалов. Фото: ГОПАЛО ОльгаНа днях из Ростовской детской областной больницы выписали двухлетнюю малышку, которой первой спасли из под завалов. Фото: ГОПАЛО Ольга
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На днях из Ростовской детской областной больницы выписали двухлетнюю малышку, которой первой спасли из под завалов девятиэтажного дома в Шахтах, где 14 января, предположительно, произошел взрыв бытового газа. Пять человек спастине удалось, двоих отвезли в больницу. Одна из них - маленькая Полина. Чтобы добраться до ребенка, спасателям пришлось изрядно постараться - девчушка оказалась зажата обломками, сотрудники МЧС буквально по крупицам аккуратно расчищали к ней путь, освобождая пространство. Счет шел на секунды: то, что удалось так быстро обнаружить девочку, называют настоящим чудом. Ведь она практически вниз головой оказалась зажата в этих завалах. Там было много пыли, просто заплакав, она могла задохнуться...

Офицер МЧС Алексей Белогубец, который спас Полю из под обломков. Фото: Ольга ГОПАЛО

Офицер МЧС Алексей Белогубец, который спас Полю из под обломков.Фото: Ольга ГОПАЛО

Спасенную на реанимобиле срочно перевезли в Ростов-на-Дону, где она почти неделю находилась вместе с бабушкой. Ее папа в это время был другой больнице - в городе Шахты: у Кирилла Ларикова черепно-мозговая травма и переломы. К сожалению, его супруга и мать ребенка Виктория погибла. Ее похоронили в Кашарском районе, там где живут родители.

В больнице вспоминают, что по-началу малышка ночами вскрикивала слово «Мама!». От этого жутко становилось даже взрослыми: как объяснить двухлетнему ребенку, что больше она никогда не сможет ее обнять. Но постепенно девочка начала общаться с другими детьми, которые были в палатах.

«Комсомолка» дозвонилась до офицера МЧС Алексея Белогубца, который спас Полю из под обломков.

Губернатор навестил в больнице Кирилла Ларикова. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Губернатор навестил в больнице Кирилла Ларикова. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

- Дай Бог ей здоровья! - с улыбкой ответил на радостную новость спасатель. - Я до сих пор помню, когда поднял ее на руки, она обняла меня и пролепетала: «Дядя...». Конечно, расплакалась, успокаивал как мог. А потом закутал ее в куртку и передал медикам.

Верхних этажей в девятиэтажке на Хабарова, 16 теперь нет. Фото: Ольга ГОПАЛО

Верхних этажей в девятиэтажке на Хабарова, 16 теперь нет.Фото: Ольга ГОПАЛО

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Офицер МЧС Алексей Белогубец рассказал об операции по спасению 2-летней Полины Лариковой из-под завалов в многоквартирном доме в Шахтах

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