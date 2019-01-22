«Они были самыми дорогим для меня людьми»: Ирина Пашутина, потерявшая при взрыве газа в доме в Шахтах всю семью, поблагодарила за помощь

Трагедия в городе Шахты - там в понедельник, 14 января, при взрыве бытового газа в доме погибли пять человек, не оставила равнодушным никого. Люди со всей страны следили за новостями и ждали: тех, кто остался под завалами еще удастся спасти.

Взрыв бытового газа прогремел рано утром 14 января 2019 года.Фото: Ольга ГОПАЛО

Однако надежды растаяли в среду, 16 января, когда рано утром из под обломков разрушившегося дома на Хабарова, 16 достали тело 25-летней Татьяны Пашутиной. Она была последней, кто несколько дней официально числился пропавшими без вести. Два дня люди надеялись, что Татьяна, а также ее мать и отец - Ольга и Владимир Пашутины, могли чудом спастись. Соседи поговаривали, что они могли ехать в Москву: семья занималась бизнесом - продажей аквариумных рыбок, но на зимние каникулы вернулась в родной город, чтобы провести каникулы со старшей дочерью. Заграницей осталась их младшая Ирина, в этом году девушка только закончила школу и вроде бы уехала учиться в Словению.

Проститься с погибшими пришли сотни людей. Фото: ГОПАЛО Ольга

Но чуда не случилось. В тот же день - 16 января, прошла гражданская панихида по погибшим. На нее пришли несколько сотен человек. Люди - те, кто знал семью, и те, кого просто тронуло чужое горе, несли охапки красных гвоздик к месту ЧП. Они вглядывались в улыбающиеся лица на портретах тех, кого уже нет в живых.

Владимир и Ольга воспитаои двух дочерей. Фото: соцсети

Ирину подвезли к дому лишь на несколько минут. С болью в глазах она посмотрела на те обломки, которые остались от их квартиры. При взрыве она потеряла всю семью. Через два дня Ольгу, Владимира и Татьяну Пашутиных похоронили на городском кладбище города Шахты.

В страшной трагедии Ирина (справа) потеряла не только родителей, но и свою сестру Татьяну. Фото: соцсети

И вот, спустя неделю после трагедии, 18-летняя девушка нашла в себе силы поблагодарить всех тех, кто ее поддерживал. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографии родных и написала:

- Спасибо всем, кто поддержал, морально или материально. Спасибо всем, кто пришел на похороны, чтобы проститься с моей семьей. спасибо всем, кто работал, учился или же просто был знаком с каждым из них. Они были самыми дорогими для меня людьми. Мои папа, мама и сестра.

В соцсетях девушка поблагодарила всех неравнодушных людей. Фото: соцсети

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