Размер пенсий в 2019 году в Ростове-на-Дону, на сколько увеличились и кому положены льготы. О том, как увеличились пенсии в 2019 году, что изменилось в связи с повышением пенсионного возраста, какими льготами смогут воспользоваться предпенсионеры и о многом другом в студии радио «КП-Ростов» на 89,8 FM мы поговорили с заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда по Ростовской области Аллой Васильевой.

Интервью - заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Ростовской области Алла Васильева 00:00 00:00

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

- Алла Николаевна, 2018 год стал поворотным для пенсионного законодательства. А решение о повышении пенсионного возраста в стране было названо «самым трудным». Как считаете, не совершили ошибку?

- Возникла необходимость сбалансировать пенсионную систему, и это было сделано. У нас в стране действует солидарная пенсионная система. Это означает, что работающие граждане финансируют пенсии пожилых людей. Поэтому важно соотношение количества работающих, за которых платят страховые взносы, и пенсионеров, которым эти взносы распределяются. В начале девяностых годов соотношение было почти два к одному. Сейчас показатель снизился, и мы уверенно движемся к показателю один к одному. Поэтому решение о повышении пенсионного возраста действительно было непростым, но принималось во избежание трудностей в будущем.

- Началось повышение пенсионного возраста. Кто по новым правилам выйдет на пенсию в 2019 году?

- В этом году, если женщине исполняется 55 лет, а мужчине 60, возраст выхода на пенсию у них откладывается на полгода. Скажем, если женщина в январе 2019 года отметила 55-летие, она сможет выйти на пенсию в июле. При этом у нее должен быть выработан минимальный стаж и заработано минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов: в 2019 году это десять лет и 16,2 коэффициента. На пенсию также выйдут «досрочники», которых пенсионные изменения не затронули: работавшие в опасных и вредных условиях труда. Также изменения не коснулись пенсий, назначаемых по социальным мотивам, например, пенсии по инвалидности.

Появились и новые категории граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию. Это женщины, родившие трех и четырех детей, женщины и мужчины с длительным стажем - 37 лет и 42 года соответственно. Они смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста, то есть в 2019 году в 55 и 60 лет.

На вопросы в студии радио «КП» ответила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда по Ростовской области Алла ВасильеваФото: Илья БОГОМОЛОВ

ОБ ИНДЕКСАЦИЯХ

- Много раз звучала сумма индексации в одну тысячу рублей, и некоторые пенсионеры решили, что получат именно тысячу... Но ведь это не совсем так?

- С 1 января 2019 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05 процента. Если взять среднюю страховую пенсию по старости в стране до индексации 14 414 рубля, то прибавка составила как раз чуть больше тысячи руб. Если же пенсия меньше средней, значит, и прибавка будет меньше. Если больше, индексация тоже будет больше тысячи. Для каждого пенсионера размер повышения в результате индексации индивидуален. Для того, чтобы знать размер повышения, нужно декабрьский размер пенсии умножить на 7,05 процента.

- Какие-то еще есть изменения?

- С 1 января дополнительную прибавку к пенсии получают также неработающие пенсионеры, которые имеют 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве и проживают в сельской местности. Это 25 процентов от фиксированной выплаты, то есть 1 333 рубля. Воспользоваться таким правом уже смогли более 24 тысяч жителей Ростовской области.

При этом, если гражданин по каким-то причинам не получил «сельскую» прибавку, но считает, что имеет на нее право, и предоставит подтверждающие документы в течение 2019 года, то перерасчет ему будет сделан с 1 января 2019 года.

- То есть даже если пенсионер докажет право на доплату только в декабре 2019 года, то Пенсионный фонд выплатит ему все недополученные деньги с января по декабрь?

- Да, такова норма закона.

- С нынешней индексацией все понятно. А что ждет пенсионеров в следующие годы?

- Трехлетний бюджет ПФР предусматривает индексацию пенсий на 6,6 процента в 2020 году и на 6,3 процента в 2021 году.

Если женщина в январе 2019 года отметила 55-летие, она сможет выйти на пенсию в июле.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИНЕРАХ, ПРЕДПЕНСИОНЕРАХ И ФЕЙКАХ

- Что ждет в 2019 году льготников, получателей соцпенсий, работающих пенсионеров?

- 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ) инвалидам, участникам войн, «чернобыльцам» и другим федеральным льготникам. Индексация будет на 4,3 процента.

Затем с 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные.

Размер индексации зависит от роста прожиточного минимума пенсионера (пока прогнозная индексация на уровне 2,4 процента).

И с 1 августа 2019 года традиционно пройдет корректировка пенсий работающих пенсионеров. Таких у нас в области около 300 тысяч. Повышение пенсий происходит за счет поступивших за них страховых взносов, но есть установленное законом ограничение: не больше трех коэффициентов. Поэтому максимальная сумма прибавки составит 262 рубля.

- В 2019 году появилась новая категория льготников: предпенсионеры? Что это дает людям?

- Если выражаться «простым» языком, то «предпенсионеры – это граждане за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно».

Наличие статуса «предпенсионера» дает гражданам следующие преимущества:

- по линии центра занятости – повышенное пособие по безработице;

- по линии налоговой службы – льготы на земельный и имущественный налог;

- по линии органов социальной защиты населения – право на льготы исходя из «старого» пенсионного возраста – 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин;

- по линии работодателей – предоставление двух оплачиваемых дней на прохождение диспансеризации.

- Ну, и наконец, в прошлом году почти трендом стали пенсионные фейки. Чуть ли не каждую неделю появлялись «новости» о новых выплатах за советский стаж, за долгий брак или, наоборот, об отмене пенсий...

- Доверчивостью пенсионеров часто пользуются мошенники. Они звонят, ходят по квартирам, представляются сотрудниками ПФР. На самом деле наши сотрудники по домам не ходят. Хочется предупредить всех пенсионеров, чтобы они не доверяли всей информации, которая распространяется по интернету и часто бывает недостоверной. Хотите узнать правду? Ее всегда можно прочитать на сайте ПФР или выяснить, позвонив нам на горячую линию – 8 (863) 306-10-20.

С 1 августа 2019 года традиционно пройдет корректировка пенсий работающих пенсионеров.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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