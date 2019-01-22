2019-01-22T15:15:56+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону 51-летний водитель Mercedes-Benz намеренно сбил полицейского у зебры

Мужчина неделю скрывался, а потом пришел с явкой с повинной [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону задержали водителя дорогой иномарки, который сбил сотрудника патрульно-постовой службы, причем намеренно.

Чуть больше недели назад - вечером 11 января - Mercedes-Benz, который стоял рядом с зеброй на пересечении Пушкинской и Ворошиловского, преградили дорогу сотрудники полиции. Судя по записи камеры наблюдения соседного здания, водитель очень не хотел общаться со стражами порядка: сначала попытался сдать назад, но там шли люди, тогда поехал вперед - на полицейских, сбив человека в форме.

Как оказалось, за рулем находился ранее судимый 51-летний местный житель, которого проверяли на причастность к преступлению (машина находилась в розыске). После случившегося мужчина неделю скрывался, а потом все-таки пришел с явкой с повинной.

СК: в Ростове водитель Mercedes-Benz намеренно сбил полицейского.

- Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, - сообщила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Кстати, действиям стражей порядка уже дана оценка. По мнению следкома, сотрудник патрульно постовой службы «правомерно потребовал от находившегося на водительском сиденье подозреваемого открыть дверь, покинуть транспортное средство и предъявить документы, удостоверяющие личность».

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Как стало известно «Комсомолке» из неофициальных источников, молодые люди возвращались из ночного клуба. В переулке Братский они увидели сотрудников ДПС (те проверяли информацию местного жителя о пьяном водителе и искали машину, подходящую под описание). Конфликт начался со словесной перепалки якобы из-за того, что автоинспекторы, которые сидели в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности. Во всяком случае так заявили ныне уже подозреваемые (подробности)

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