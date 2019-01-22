В Ростовской области насчитали почти 22 тысячи потенциальных граждан-банкротов

Свыше 1,1 тысячи жителей Ростовской области уже признаны банкротами — официально. А на подходе — в смысле, тех, кто имеет большие шансы получить такой не слишком радужный статус, - еще без малого 22 тысячи человек. И это — 6-е место в стране по числу потенциальных банкротов, сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), представившем соответствующее исследование в разрезе по субъектам РФ.

ГРАЖДАНЕ СТАЛИ АКТИВНЕЕ ИНИЦИИРОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ СОБСТВЕННОГО БАНКРОТСТВА

На первой строчке в этом рейтинге — Москва (125,9 тысячи человек), на второй - Санкт-Петербург и Ленинградская область (46,3 тыс.), на третьей - Краснодарский край (32,6 тыс.), на четвертом — Свердловская область (27,7 тыс.), на пятом — Башкортостан (26,2 тыс.).

- К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве, то есть имеют долг свыше полумиллиона рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту, - пояснили в ОКБ. - На 1 января наступившего года под это определение попадали порядка 748,2 тыс. россиян (или 1,3 процента от общего числа заемщиков с открытыми счетами). Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,68 млн рублей.

Деньги в долг? Всегда пожалуйста! А не вернете вовремя - к вам придут специально обученные люди...Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Много это или мало — 22 тысячи возможных банкротов? Судите сами: это полтора процента от общего числа тех, кто имеет кредиты вообще. При этом их число в сравнении с 2017-м выросло — как и численность тех, в отношении кого такая процедура была применена.

- В прошедшем году граждане, как и прежде, активно сами инициировали собственное банкротство, - отмечают в Объединенном кредитном бюро. - В 2018-м они выступили заявителями в 86 процентах процедур, в отношении которых раскрыты такие данные (в 2017-м году – 82 процента). Непосредственно кредиторы инициировали 12 процентов дел (было 16%), Федеральная налоговая служба – 1 процент (было 2%).

ЖИТЕЛИ ДОНСКОГО РЕГИОНА ПРОДОЛЖАЮТ НАБИРАТЬ КРЕДИТЫ

По данным Центробанка России на 1 ноября 2018 года просроченная задолженность физлиц по кредитам оценивалась в 1,4 млрд.

При этом народ на Дону продолжает активно брать деньги в долг у банков и микрозаймовых организаций: только за третий квартал прошлого года (это наиболее свежая информация) жители Ростовской области набрали 269 тысяч кредитов почти на 50 млрд рублей (7-е место в стране) — в полтора раза больше в абсолютном денежном выражении, чем было за аналогичный период 2017-го!

Специалисты, между тем, рекомендуют: прежде, чем влезать в кабалу, для начала следует хорошенько прикинуть свои силы и возможности.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

И в основном это небольшие — на первый, конечно, взгляд — потребительские кредиты (в среднем, на 308 тысяч рублей), в общем портфеле они составляют половину общей суммы. Плюс — за те же три месяца - кредитные карты на 6 млрд рублей, автокредиты на 3,12 млрд и «мелкие» потребкредиты и займы до 100 тысяч рублей (в совокупности 2,58 млрд).

Что касается ипотеки, то, по информации облправительства, ее объем по итогам десяти месяцев 2018-го тоже вырос — в полтора раза, до более чем 50 млрд рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«КРЕДИТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ОТНИМАТЬ БОЛЕЕ 40 ПРОЦЕНТОВ ОТ ДОХОДОВ, ИНАЧЕ ГРОЗИТ КРАХ»

- Люди за последние года привыкли, приучились жить в долг: не успели выплатить один кредит, они берут второй, третий, у многих — их сразу по несколько, - говорит финансовый аналитик Анна Николаева. - Это нормальная практика, потому что купить в один момент, скажем, и квартиру, и машину, и оплатить ребенку высшее образование и т. д., могут позволить себе единицы. Другой вопрос, что не все умеют рассчитать свои силы — и тогда, чтобы рассчитаться по обязательствам, они влезают в новые долги, иногда вынуждены «перехватывать» у микрозаймовых структур по баснословным процентным ставкам. И получается кабала. Поэтому, набирая кредиты, нужно, во-первых, помнить, что по совокупности они не должны превышать (это нужно оценивать не для банка, а для себя!) 40 процентов от общего дохода семьи, а во-вторых, быть твердо уверенным в завтрашнем дне — в работе, например, в уровне дохода.